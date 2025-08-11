BOTA
1 minuta leximi
Rusia thotë se 3 persona u vranë nga sulmet me dronë të Ukrainës
5 të tjerë u plagosën në sulmet gjatë natës, thonë autoritetet lokale.
Rusia thotë se 3 persona u vranë nga sulmet me dronë të Ukrainës / AA
11 Gusht 2025

Rusia deklaroi se të paktën tre persona u vranë në sulme gjatë natës me dronë nga Ukraina në rajonet Tula dhe Nizhny Novgorod të vendit.

“Si rezultat i një sulmi ajror ndaj një prej ndërmarrjeve civile në Tulë, dy persona u vranë,” shkroi guvernatori i Tulas, Dmitry Milyaev, në Telegram të dielën mbrëma, duke shtuar se tre të tjerë u plagosën nga goditja.

Të hënën në mëngjes, guvernatori njoftoi se sulmi në rajon kishte vazhduar gjatë natës, megjithatë nuk u raportuan viktima të tjera apo dëme në infrastrukturën lokale.

Ndërkohë, guvernatori i Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin, tha të hënën në mëngjes në Telegram se sulmi gjatë natës nga Ukraina kishte shënjestruar dy zona industriale në rajonin e tij.

“Objektivi i tyre ishin ndërmarrjet tona industriale. Fatkeqësisht, nuk u shmangën viktimat dhe dëmet… Një punonjës vdiq në vendngjarje dhe dy të plagosur u dërguan në spital,” tha Nikitin.

Ministria ruse e Mbrojtjes pretendoi në disa deklarata gjatë natës se mbrojtja ajrore kishte rrëzuar gjithsej 66 dronë ukrainas, 12 prej të cilëve mbi rajonin e Tulas dhe dy të tjerë mbi rajonin e Nizhny Novgorodit.

Autoritetet ukrainase ende nuk kanë komentuar mbi pretendimet e Rusisë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
