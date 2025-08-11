Rusia deklaroi se të paktën tre persona u vranë në sulme gjatë natës me dronë nga Ukraina në rajonet Tula dhe Nizhny Novgorod të vendit.
“Si rezultat i një sulmi ajror ndaj një prej ndërmarrjeve civile në Tulë, dy persona u vranë,” shkroi guvernatori i Tulas, Dmitry Milyaev, në Telegram të dielën mbrëma, duke shtuar se tre të tjerë u plagosën nga goditja.
Të hënën në mëngjes, guvernatori njoftoi se sulmi në rajon kishte vazhduar gjatë natës, megjithatë nuk u raportuan viktima të tjera apo dëme në infrastrukturën lokale.
Ndërkohë, guvernatori i Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin, tha të hënën në mëngjes në Telegram se sulmi gjatë natës nga Ukraina kishte shënjestruar dy zona industriale në rajonin e tij.
“Objektivi i tyre ishin ndërmarrjet tona industriale. Fatkeqësisht, nuk u shmangën viktimat dhe dëmet… Një punonjës vdiq në vendngjarje dhe dy të plagosur u dërguan në spital,” tha Nikitin.
Ministria ruse e Mbrojtjes pretendoi në disa deklarata gjatë natës se mbrojtja ajrore kishte rrëzuar gjithsej 66 dronë ukrainas, 12 prej të cilëve mbi rajonin e Tulas dhe dy të tjerë mbi rajonin e Nizhny Novgorodit.
Autoritetet ukrainase ende nuk kanë komentuar mbi pretendimet e Rusisë.