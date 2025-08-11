Një tjetër gazetar palestinez ndërroi jetë të hënën nga plagët e marra në një sulm izraelit, në të cilin të dielën në Gaza u vranë pesë korrespondentë të Al Jazeeras, njoftuan autoritetet lokale, duke e çuar në 238 numrin e gazetarëve të vrarë.
Sipas të dhënave të qeverisë së Gazës, Mohammed Al-Khalidi, gazetar palestinez që punonte për median Sahat, ndërroi jetë nga plagët e marra në një sulm izraelit gjatë natës.
Vdekja e Al-Khalidit e çoi në gjashtë numrin e gazetarëve të vrarë të dielën në Gaza dhe në gjithsej 238 numrin e gazetarëve palestinezë të vrarë nga ushtria izraelite në Rripin e Gazës, thuhet në deklaratën e zyrës mediatike të Gazës.
Ushtria izraelite, të dielën vonë në mbrëmje, goditi një tendë të gazetarëve pranë spitalit Al-Shifa në pjesën perëndimore të Gazës, duke vrarë pesë gazetarë, përfshirë edhe korrespondentët e Al Jazeera-s, Anas al-Sharif dhe Mohamed Qraiqeu, thuhet në deklaratë.
Qeveria e Gazës e dënoi vrasjen sistematike të gazetarëve palestinezë nga Izraeli në Gaza dhe u bëri thirrje organizatave për të drejtat e njeriut dhe institucioneve mediatike që “të dënojnë këto krime të qëllimshme ndaj gazetarëve në Gaza”.
Izraeli po përballet me dënime në rritje për luftën e tij gjenocidale në Gaza, ku që nga tetori 2023 ka vrarë mbi 61.400 persona.
Në nëntorin e kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhër-arreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një çështje për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në këtë territor.