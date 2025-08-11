LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Mohammed Al-Khalidi, gazetar palestinez që punonte për median Sahat, ndërroi jetë nga plagët e marra në një sulm izraelit gjatë natës.
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza / AA
11 Gusht 2025

Një tjetër gazetar palestinez ndërroi jetë të hënën nga plagët e marra në një sulm izraelit, në të cilin të dielën në Gaza u vranë pesë korrespondentë të Al Jazeeras, njoftuan autoritetet lokale, duke e çuar në 238 numrin e gazetarëve të vrarë.

Sipas të dhënave të qeverisë së Gazës, Mohammed Al-Khalidi, gazetar palestinez që punonte për median Sahat, ndërroi jetë nga plagët e marra në një sulm izraelit gjatë natës.

Vdekja e Al-Khalidit e çoi në gjashtë numrin e gazetarëve të vrarë të dielën në Gaza dhe në gjithsej 238 numrin e gazetarëve palestinezë të vrarë nga ushtria izraelite në Rripin e Gazës, thuhet në deklaratën e zyrës mediatike të Gazës.

Ushtria izraelite, të dielën vonë në mbrëmje, goditi një tendë të gazetarëve pranë spitalit Al-Shifa në pjesën perëndimore të Gazës, duke vrarë pesë gazetarë, përfshirë edhe korrespondentët e Al Jazeera-s, Anas al-Sharif dhe Mohamed Qraiqeu, thuhet në deklaratë.

Të sugjeruara

Qeveria e Gazës e dënoi vrasjen sistematike të gazetarëve palestinezë nga Izraeli në Gaza dhe u bëri thirrje organizatave për të drejtat e njeriut dhe institucioneve mediatike që “të dënojnë këto krime të qëllimshme ndaj gazetarëve në Gaza”.

Izraeli po përballet me dënime në rritje për luftën e tij gjenocidale në Gaza, ku që nga tetori 2023 ka vrarë mbi 61.400 persona.

Në nëntorin e kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhër-arreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një çështje për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në këtë territor.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Macron: Plani izraelit për zgjerim në Gaza "katastrofë e paparë"
OKB-ja dënon vrasjen e gazetarëve palestinezë nga Izraeli në Gaza
UNICEF: Rreth 11 milionë fëmijë në Nigeri janë në rrezik nga kequshqyerja
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Kroaci, vazhdon ndërhyrja ndaj zjarrit i cili po përhapet me shpejtësi
Spanja thotë se nuk do ta “njohë kurrë” aneksimin e njëanshëm të Gazës dhe Bregut Perëndimor
Ministri turk i Mbrojtjes takon ministrin e Zhvillimit Rajonal të Kosovës
Padi penale kundër një ushtari izraelit i cili vizitoi Slloveninë për pushime
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Prishtinë, Osmani priti në takim drejtorin gjerman për Ballkanin Perëndimor, Reiffenstuel
Shqipëria shpreh solidaritet me Türkiyen për tërmetin më 10 gusht
Putin, udhëheqësi i parë rus që viziton Alaskën, e cila në vitin 1867 iu shit ShBA-së
Kryeministri Albanese: Australia do ta njohë Palestinën në shtator
Liga e Kampionëve: Shkëndija nesër në transfertë ndaj Qarabağut në Azerbajxhan
Rusia thotë se 3 persona u vranë nga sulmet me dronë të Ukrainës
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us