RAJONI
2 minuta leximi
Shqipëria shpreh solidaritet me Türkiyen për tërmetin më 10 gusht
Vlerësimet fillestare tregojnë se 16 ndërtesa në 68 lagje janë shembur si pasojë e tërmetit dhe lëkundjeve pasuese.
Shqipëria shpreh solidaritet me Türkiyen për tërmetin më 10 gusht
Shqipëria shpreh solidaritet me Türkiyen për tërmetin më 10 gusht / AA
11 Gusht 2025

Shqipëria ka shprehur solidaritet me Türkiyen pas tërmetin 6.1 ballë që goditi këtë vend më 10 gusht.

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë, publikoi në llogarinë e saj në median sociale një mesazh lidhur me tërmetin që goditi Türkiyen në të cilin shpreh solidaritet dhe uron shërimin e shpejtë të të plagosurve nga tërmeti.

"Shqipëria qëndron e bashkuar me popullin e Türkiyen pas tërmetit tragjik që goditi Balıkesirin më 10 gusht", thuhet në mesazhin e ministrisë.

Gjithashtu në mesazhin e saj ministria thekson: "Ne vajtojmë humbjen e jetëve, shprehim solidaritetin tonë dhe u urojmë shërim të shpejtë të plagosurve, ndërsa i shprehim mbështetjen tonë të palëkundur popullit turk gjatë kësaj kohe të vështirë".

Türkiye u trondit të dielën nga një tërmet me magnitudë 6.1 ballë me një thellësi prej 11 kilometrash.

Të sugjeruara

Agjencia e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave tha se tërmeti ishte i përqendruar në rrethin Sındırgı të provincës Balıkesir në Türkiyen perëndimore.

Ministri i Brendshëm turk, Ali Yerlikaya tha se një person 81-vjeçar humbi jetën pasi u nxorr nga një ndërtesë e shembur. Ai nuk arriti t'u mbijetojë plagëve, pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve. 

Njëzet e nëntë të tjerë u lënduan dhe asnjëri prej tyre nuk është në rrezik për jetën.

Vlerësimet fillestare tregojnë se 16 ndërtesa në 68 lagje janë shembur si pasojë e tërmetit dhe lëkundjeve pasuese.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Macron: Plani izraelit për zgjerim në Gaza "katastrofë e paparë"
OKB-ja dënon vrasjen e gazetarëve palestinezë nga Izraeli në Gaza
UNICEF: Rreth 11 milionë fëmijë në Nigeri janë në rrezik nga kequshqyerja
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Kroaci, vazhdon ndërhyrja ndaj zjarrit i cili po përhapet me shpejtësi
Spanja thotë se nuk do ta “njohë kurrë” aneksimin e njëanshëm të Gazës dhe Bregut Perëndimor
Ministri turk i Mbrojtjes takon ministrin e Zhvillimit Rajonal të Kosovës
Padi penale kundër një ushtari izraelit i cili vizitoi Slloveninë për pushime
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Prishtinë, Osmani priti në takim drejtorin gjerman për Ballkanin Perëndimor, Reiffenstuel
Shqipëria shpreh solidaritet me Türkiyen për tërmetin më 10 gusht
Putin, udhëheqësi i parë rus që viziton Alaskën, e cila në vitin 1867 iu shit ShBA-së
Kryeministri Albanese: Australia do ta njohë Palestinën në shtator
Liga e Kampionëve: Shkëndija nesër në transfertë ndaj Qarabağut në Azerbajxhan
Rusia thotë se 3 persona u vranë nga sulmet me dronë të Ukrainës
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us