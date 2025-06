Pas interesit të fortë publik vitin e kaluar, Türkiye do të hapë përsëri dyert e 27 muzeve dhe vendeve arkeologjike për vizita natën gjatë gjithë verës.

Iniciativa, e cila zgjat nga 1 qershori deri më 1 tetor 2025, fton vizitorët vendas dhe ndërkombëtarë t'i përjetojnë monumentet historike dhe kulturore në orët më të freskëta dhe më të qeta të mbrëmjes.

Programi është hartuar për ta rritur turizmin kulturor duke ofruar një alternativë më të rehatshme ndaj vizitave gjatë ditës.

Ndër destinacionet më të njohura është qyteti i lashtë i Efesit në Izmir, një Vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.

I njohur për rrënojat e tij të gjera dhe mbetjet e Tempullit të Artemisës — dikur një nga Shtatë Mrekullitë e Botës së Lashtë — Efesi do të mbetet i hapur deri në orën 23:00 sipas orës lokale nga e mërkura deri të shtunën çdo javë. Në ditët e mbetura (nga e diela deri të martën), do të funksionojë gjatë orarit të tij të rregullt, nga ora 8:00 deri në orën 19:00.

Vendi vazhdon të tërheqë entuziastë të historisë nga e gjithë bota.

Mali Nemrut: Një vështrim në një mbretëri të lashtë

Në Türkiyen juglindore, Mali Nemrut në Adiyaman do të ofrojë vizita herët në mëngjes nga ora 4:00 deri në orën 9:00 të mëngjesit lokal. Vizitorët do të jenë në gjendje të shohin statujat e tij monumentale në lindje të diellit.

Me një lartësi prej 2.150 metrash, vendi është shtëpia e skulpturave monumentale helenistike të porositura nga Mbreti Antioku I i Kommagenës.

Këto statuja mbresëlënëse, të gdhendura nga blloqe guri gëlqeror, thuhet se simbolizojnë një urë kulturore midis Lindjes dhe Perëndimit, duke reflektuar trashëgiminë e përzier helene dhe persiane të Antiokut.

I shtuar në listën e UNESCO-s në vitin 1987, vendi mbetet një magnet për dashamirësit e historisë.

Aspendos, Patara, Side të hapura deri në orën 22:00

Në Antali, vendet turistike të njohura si Muzeu i Antalisë, Muzeu i Alanyas dhe Muzeu i Nekropolit do të mbeten të hapura deri në orën 22:00, së bashku me qytetet e lashta të Aspendos, Patara dhe Side.

Më në perëndim, Tempulli i Apollonit në Didim do të jetë i hapur deri në orën 21:00, ndërsa Muzeu i Arkeologjisë Nënujore i Bodrumit mund të vizitohet deri në orën 22:00. Qyteti antik i Hierapolis në Denizli do t'i mirëpresë vizitorët deri në orën 23:00.

Kapadokia, Kulla e Galatës nën natën me yje

Disa nga muzetë më të njohur të Istanbul do të marrin pjesë në skemën e muzeut të natës.

Këto përfshijnë Muzeumet Arkeologjike të Istanbulit (duke përjashtuar ekspozitat e brendshme), Muzeun e Historisë dhe Përvojës së Shën Sofisë dhe Muzeun e Arteve Turke dhe Islame, të gjithë të hapur deri në orën 22:00. Kulla ikonike e Galatës do të mbetet e hapur për vizitorët deri në orën 23:00.

Në Kapadokia, e njohur për peizazhet e saj unike natyrore, qytetet nëntokësore si Derinkuyu, Kaymakli dhe Ozkonak, së bashku me Muzeun e Hapur Zelve-Pasabaglar, do të hapen gjithashtu deri në orën 21:00.

Në Ankara, dy nga muzetë kryesorë të qytetit do të zgjasin orarin e tyre të vizitave. Muzeu i Qytetërimeve Anadollase, i themeluar me kërkesë të Ataturkut për të shfaqur trashëgiminë e lashtë hitite të rajonit, do të jetë i hapur deri në orën 21:00. Muzeu Etnografik aty pranë, dikur vendi i përkohshëm i pushimit të Ataturkut, do të mbetet gjithashtu i hapur deri në orën 21:00.

Hapje të tjera të vona që duhen përmendur

Muzeu i Arkeologjisë dhe i Etnografisë së Samsunit, i cili strehon objekte nga epoka kalkolitike deri në atë romake, do të jetë i hapur deri në orën 22:00.

Muzeu i Mozaikëve Zeugma në Gaziantep, shtëpia e mozaikëve dhe statujave të gjera romake, do të mbetet i hapur deri në orën 21:00.

Muzeu i Sanliurfas, muzeu më i madh i mbyllur i Turqisë, që shfaq gati 10.000 objekte, do të jetë i hapur deri në orën 21:00. Aty pranë, Muzeu i Mozaikëve Haleplibahce, me çatinë e tij të gjerë prej 6.000 metrash katrorë dhe hapësirën pa kolona prej 82 metrash, do të presë gjithashtu vizitorë deri vonë në mbrëmje.

Muzeu i Erzurumit do të marrë pjesë gjithashtu në skemën e muzeut të natës, me orare të zgjatura deri në orën 21:00.

Kjo iniciativë synon të përmirësojë përvojën e turizmit kulturor në gjithë Türkiyen, duke u ofruar vizitorëve një mundësi për t'u angazhuar me trashëgiminë e pasur të vendit nën dritën atmosferike të mbrëmjes.