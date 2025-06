Inflacioni në muajin maj 2025 në Shqipëri qëndroi në nivelin 2,2 për qind, thuajse i njëjtë me atë të regjistruar në majin e kaluar, kur inflacioni ishte 2,3 për qind, duke reflektuar një situatë të qëndrueshme në tregun e çmimeve të konsumit.

Të dhënat e publikuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT) tregojnë gjithashtu se, në krahasim me muajin prill, çmimet e konsumit kanë pësuar një rënie të lehtë prej 0,3 për qind.

Analiza e grupeve kryesore të shpenzimeve tregon se rritja vjetore e çmimeve është nxitur kryesisht nga grupi “Argëtim dhe kulturë”, i cili ka regjistruar një rritje prej 6,3 për qind. Ky grup pasohet nga “pije alkoolike dhe duhan” me 3,7 për qind, si dhe “ushqime dhe pije joalkoolike” dhe “mobilje, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje e shtëpisë” me nga 3,2 për qind.

Rritje janë shënuar gjithashtu në çmimet për veshje dhe këpucë (2,5 për qind ), hotele dhe restorante (1,8 për qind), komunikim (1,6 për qind) dhe energji (1,5 për qind).

E vetmja kategori që shënoi ulje të ndjeshme ishte ajo e “transportit”, me një rënie vjetore prej 1,2 për qind.

Brenda grupit të ushqimeve, disa nëngrupe shfaqin rritje të ndjeshme, veçanërisht “vajrat dhe yndyrnat” me 7,2 për qind, të ndjekura nga “zarzavatet, përfshirë patatet” me 6,8 për qind, “qumështi, djathi dhe vezët” me 4,8 për qind dhe “mishi” me 3,8 për qind.

Nga krahasim me prillin, rënia e përgjithshme e çmimeve prej 0,3 për qind është ndikuar kryesisht nga ulja e çmimeve në grupin “ushqime dhe pije joalkoolike”, që shënuan një tkurrje prej 1,3 për qind.

Kjo rënie lidhet kryesisht me daljen e prodhimeve sezonale bujqësore.