Türkiye mohon akuzat se anija e ankoruar në Mersin transportonte çelik për ushtrinë izraelite

Ankaraja hedh poshtë pretendimet online, thotë se inspektimet nuk gjetën ngarkesë me qëllime ushtarake në bordin e anijes me flamur liberian. Qeveria turke përsëriti se tregtia me Izraelin është pezulluar plotësisht që nga 2 maji i 2024-ës.