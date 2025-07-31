31 Korrik 2025
Autoritetet finlandeze dëbuan mbi 1.350 shtetas të huaj nga vendi gjatë gjysmës së parë të 2025, një rritje prej 32 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, raportoi transmetuesi finlandez YLE, duke cituar një raport të grupit të lajmeve USU.
Sipas të dhënave të Bordit Kombëtar të Policisë, shumica e të dëbuarve ishin shtetas të Estonisë dhe Rumanisë. Raporti nuk dha detaje se sa prej dëbimeve ishin për shkak të veprave penale, kërkesave të refuzuara për azil apo lejeve të skaduara të qëndrimit.
Rritja e dëbimeve u lidh gjithashtu me forcimin e zbatimit të ligjeve të emigracionit, si pjesë e objektivave të programit qeveritar të Kryeministrit Petteri Orpo, thuhet në raport.