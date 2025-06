Përdorimi i tepërt i mediave sociale mund të çojë në inflamacion të lartë në trupin e njeriut dhe të shkaktojë simptoma të tilla si dhimbje koke, gjoks dhe dhimbje shpine, zbulon një studim i ri.

Një grup studiuesish nga Universiteti i Buffalo-s dhe Universiteti Shtetëror i Ohios kanë zbuluar një lidhje midis përdorimit të mediave sociale dhe shëndetit të dobët fizik.

Në një studim të rishikuar nga kolegët, ata shkruajnë se ata testuan studentët e kolegjit për proteinën C-reaktive (CRP), e cila tregon për inflamacion për shkak të një infeksioni. Nivelet e proteinës C-reaktive në gjakun e një personi mund të ndihmojnë gjithashtu në diagnostikimin e një sëmundjeje kronike inflamatore ose në përcaktimin e rrezikut të dikujt për sëmundje të zemrës.

Studimi zbuloi se pjesëmarrësit që përdornin mediat sociale në mënyrë të tepruar kishin nivele më të larta të CRP. Studiuesit zbuluan gjithashtu se sa më i lartë përdorimi i mediave sociale, aq më shumë simptoma somatike (të tilla si dhimbje koke, gjoks dhe shpinë) dhe vizita te mjekët dhe qendrat shëndetësore për trajtimin e sëmundjeve, shpjegon studimi.

"Përdorimi i mediave sociale është bërë një pjesë integrale e jetës së përditshme të shumë të rinjve të rritur," thotë David Lee, PhD, autori i parë i gazetës dhe asistent profesor i komunikimit në Kolegjin e Arteve dhe Shkencave të Universitetit të Buffalo. "Është kritike që ne të kuptojmë se si angazhimi në këto platforma kontribuon në shëndetin fizik."

Lee et al shkruan në revistën Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking se një studim i fundit tregon se "amerikanët mesatarisht rreth 144 minuta në ditë në mediat sociale - më shumë kohë sesa shpenzojnë duke ushtruar, duke u shoqëruar drejtpërdrejt me të tjerët ose duke ngrënë".

Studiuesit përmendin gjithashtu se Gjenerata Z (njerëzit e lindur në fund të viteve 1990 dhe në fillim të viteve 2000) janë përdorues veçanërisht të lartë të mediave sociale, me rreth gjashtë orë të ditëve të tyre të shpenzuara duke shkruar mesazhe, në internet dhe në mediat sociale dhe raportojnë se janë në internet në një "afërsisht -konstante” bazë.

Ndërsa ka pasur shumë studime që fokusohen në ndikimin e përdorimit të mediave sociale në mirëqenien psikologjike, thonë studiuesit, nuk ka pasur shumë studime që shqyrtojnë se si përdorimi i mediave sociale lidhet me shëndetin fizik.

"Kjo [që nuk ka më shumë studime që fokusohen në lidhjen midis përdorimit të mediave sociale dhe mirëqenies fizike] është befasuese," shkruajnë ata, "duke pasur parasysh prevalencën e mediave sociale në jetën e përditshme dhe lidhjen e ngushtë midis mirëqenies psikologjike. qenia dhe shëndeti fizik.”

Studiuesit shënojnë disa studime në vitet e fundit që janë përqendruar në përdorimin e mediave sociale dhe shëndetin fizik, të cilat gjithashtu sugjeruan një lidhje midis të dyjave, hulumtimi ishte kryesisht i mbështetur në vetë-raportimin ose efektet e përdorimit me ekskluzivisht një platformë, shënimet e njoftimit të lajmeve.

“Qëllimi ynë ishte të zgjeronim punën e mëparshme duke shqyrtuar se si përdorimi i mediave sociale në disa platforma lidhet me rezultatet e shëndetit fizik të matura me masat biologjike, të sjelljes dhe të vetë-raportimit”, thotë Lee, një ekspert për rezultatet shëndetësore që lidhen me ndërveprimet sociale.

Duke pyetur se si përdorimi i mediave sociale mund të lidhet me shëndetin fizik, studiuesit shkruajnë se një rrugë e mundshme "mund të jetë përmes ndryshimit të sjelljeve shëndetësore".

Ata vërejnë se disa studime sugjerojnë se nivelet e larta të përdorimit të mediave sociale mund të ndikojnë në gjumin duke ulur sasinë dhe cilësinë e tij. Ata theksojnë se veçanërisht për ata që përdorin rrjetet sociale në mënyrë të tepruar, të cilët shfaqin "përdorim të varur të mediave sociale ose telefonit celular" mund të çojë në "ulje të cilësisë së gjumit dhe pagjumësi". Dhe cilësia ose sasia më e ulët e gjumit çon në shëndet më të dobët fizik, "duke përfshirë rreziqe të larta për sëmundjet kardiovaskulare, hipertensionin dhe vdekshmërinë e hershme".

Autorët shkruajnë se kjo perspektivë përputhet me hipotezën e zhvendosjes, e cila parashtron se “koha e shpenzuar në mediat sociale mund të ketë efekte të dëmshme duke zhvendosur aktivitetet që janë të dobishme për mirëqenien dhe shëndetin – për shembull, gjumi, ushtrimet fizike ose ballë për... përballet me ndërveprimet.”

Pastaj është faktori i rritur i stresit që hyn në lojë me hiperlidhjen. Dhe me më shumë stres vjen edhe më keq shëndeti, pasi mund të "rrisë numrin dhe ashpërsinë e simptomave somatike, probabilitetin e infeksionit dhe ashpërsinë e simptomave pas ekspozimit ndaj një virusi të ftohjes dhe inflamacionin sistemik".

Kështu, studiuesit formuan një hipotezë se nivelet e larta të përdorimit të mediave sociale mund të lidhen me shëndetin fizik më të keq dhe i ekzaminuan këto mendime për studentët e kolegjit që janë grupmosha më e angazhuar në mediat sociale.

Ata morën pjesë në studim 251 studentë universitarë të moshës 18 deri në 24 vjeç, të cilët dhanë mostra gjaku dhe plotësuan pyetësorët për shëndetin fizik dhe përdorimin e mediave sociale në Facebook, Twitter, Snapchat dhe Instagram (anketat u bënë në 2017 dhe këto ishin platformat më të njohura në atë kohë.)

Studiuesit gjithashtu kontrolluan përgjigjet e studentëve me një anketë tjetër që “mati vlefshmërinë duke përcaktuar shkallën në të cilën pjesëmarrësit e morën seriozisht rolin e tyre në studim”.

“Ne ishim në gjendje të krijonim një lidhje midis sasisë së përdorimit të mediave sociale dhe këtyre treguesve të shëndetit fizik,” tha Lee. “Sa më shumë pjesëmarrës përdornin mediat sociale, aq më shumë simptoma somatike përjetuan dhe vizita te mjeku që raportuan. Ata gjithashtu treguan nivele më të larta të inflamacionit kronik.”

Sipas Lee, ky studim është vetëm fillimi i fillimit për të kuptuar marrëdhënien midis mediave sociale dhe shëndetit social.

“Duke parë një shënues biologjik në gjak, ne ishim në gjendje të gjenim një lidhje relativisht më objektive midis përdorimit të mediave sociale dhe shëndetit fizik, por ky zbulim korrelativ nuk mund të përjashtojë mundësinë që shëndeti i dobët të ndikojë në përdorimin e mediave sociale”, thotë. Lee.

Lee shton se “Në hulumtimin tonë të mëparshëm, ne zbuluam se ata me vetëbesim të lartë përfituan nga përdorimi i mediave sociale, por njerëzit me vetëbesim të ulët jo. Pra, efekti mund të jetë më i nuancuar.”

"Ka ende punë për të bërë," thotë Lee. "Por tani, doja të merrja fjalën atje se përdorimi i mediave sociale mund të ketë një lidhje me rezultate të rëndësishme të shëndetit fizik."