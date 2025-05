Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, tha të mërkurën se Presidenti rus, Vlladimir Putin, do të donte që ai të merrte pjesë në bisedimet e ardhshme të paqes me Ukrainën në Istanbul, duke e lënë pjesëmarrjen e tij të hapur si mundësi.

"Nuk e di nëse ai do të shfaqet. E di që ai do të donte që unë të isha atje. Dhe kjo është një mundësi", u tha presidenti amerikan gazetarëve në bordin e Air Force One.

"E mendova. Jemi të gjithë të rezervuar nesër, e kuptoni këtë. Nesër do të shkojmë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Pra, kemi një situatë të stërmbushur. Kjo nuk do të thotë që nuk do të kthehesha për ta bërë këtë, për të shpëtuar shumë jetë. Por, po, e mendova. Nuk e di nëse ai do të jetë atje nëse unë nuk do të isha atje. Do ta zbulojmë", shtoi Trump.

Kur u pyet se si po merret Putini me përpjekjet e vazhdueshme për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, Trump tha se do ta dijë përgjigjen e kësaj pyetjeje brenda pak ditësh.

Trump ndodhet aktualisht në Katar, në pjesën e dytë të turneut të tij në Gjirin Persik, i cili tashmë ka përfshirë vizita në Arabinë Saudite dhe nesër do të vizitojë edhe Emiratet e Bashkuara Arabe.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, konfirmoi se delegacioni rus do të presë që homologët e tyre ukrainas në Istanbul t’i rifillojnë bisedimet e paqes të pezulluara në mars të vitit 2022, por tha se Putin ende nuk ka vendosur se kush do ta përfaqësojë Moskën.