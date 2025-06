Presidenti i Ukrainës tha të dielën se qeveria e tij do të përpiqet të arrijë “të paktën njëfarë përparimi në rrugën drejt paqes” gjatë bisedimeve që do të zhvillohen në Istanbul, pavarësisht se nuk ka marrë asnjë memorandum për armëpushim nga Rusia.

Në një fjalim me video, Volodymyr Zelenskyy shqyrtoi zhvillimet e fundit në luftën Rusi-Ukrainë, duke përmendur takimin e tij me ministrin e Mbrojtjes Rustem Umerov, i cili do të udhëheqë delegacionin ukrainas në negociatat e së hënës.

“Diskutuam pritshmëritë tona për takimin në Istanbul të hënën.

“Ne vazhdojmë të propozojmë një armëpushim të plotë dhe pa kushte, së bashku me të gjitha hapat dinjitozë dhe racionalë që mund të çojnë në një paqe të qëndrueshme dhe të besueshme. Propozimi ukrainas që i kemi paraqitur rusëve është logjik dhe realist”, shtoi ai.

“Rusët nuk e kanë ndarë ‘memorandumin’ e tyre me askënd. Ne nuk e kemi, pala turke nuk e ka, dhe as pala amerikane nuk e ka dokumentin rus. Pavarësisht kësaj, ne do të përpiqemi të arrijmë të paktën njëfarë përparimi drejt paqes”, tha ai.

Zelenskyy gjithashtu zbuloi detaje rreth sulmeve me dronë të ndërmarra të dielën nga Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës (SBU), të cilat kishin në shënjestër disa aeroporte ushtarake ruse.

“Sapo mora një raport nga kreu i Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës, Vasyl Maliuk. U zhvillua një operacion i shkëlqyer. Ai u realizua në territorin e armikut dhe kishte në shënjestër vetëm objektiva ushtarake – në veçanti, pajisjet që përdoren për sulme ndaj Ukrainës”, tha ai.

Sipas Zelenskyyt, operacioni përfshiu 117 dronë dhe po aq operatorë, dhe “34 për qind e bartësve strategjikë të raketave lundruese të vendosur në bazat ajrore u goditën.”

Ai pretendoi se Rusia humbi më shumë se 40 aeroplanë luftarakë.

“Do ta mbrojmë veten me të gjitha mjetet që kemi në dispozicion – për Ukrainën dhe popullin ukrainas. As edhe për një sekondë nuk e kemi dashur këtë luftë”, shtoi ai.