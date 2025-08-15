Presidenti i ShBA-së, Donald Trump tha se çdo shkëmbim i mundshëm territorial midis Ukrainës dhe Rusisë do të varet nga Kievi për të vendosur, përpara samitit të tij me presidentin rus Vladimir Putin.
"Do të diskutohen, por duhet ta lë Ukrainën ta marrë atë vendim. Dhe mendoj se ata do të marrin një vendim të duhur, por unë nuk jam këtu për të negociuar për Ukrainën. Do t'i mbledh në një tavolinë", tha Trump kur u pyet në bordin e "Air Force One" gjatë rrugës për në Alaskë nëse shkëmbimet territoriale ishin në tryezë.
I pyetur nëse garancitë e sigurisë për Ukrainën janë të mundshme, Trump tha se ato janë, "së bashku me Evropën dhe vendet e tjera", por "jo në formën e NATO-s", duke thënë se një anëtarësim i tillë për Ukrainën "nuk do të ndodhë".
Ai paralajmëroi se Putini mund të përballet me pasoja "të rënda ekonomikisht" nëse nuk tregon interes për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë.
"Vërej se ai po sjell shumë biznesmenë nga Rusia. Dhe kjo është mirë. Më pëlqen kjo, sepse ata duan të bëjnë biznes, por nuk do të bëjnë biznes derisa të zgjidhet lufta", tha ai.
Trump dhe Putin do të takohen në Alaskë sot në orën 11:30 me kohën lokale. Takimi do të jetë i pari midis presidentëve të SHBA-së dhe Rusisë që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë, e cila filloi në shkurt të vitit 2022.
Trumpin e shoqërojnë disa zyrtarë të lartë amerikanë, përfshirë sekretarin e Shtetit Marco Rubio, sekretarin e Thesarit Scott Bessent, sekretarin e Tregtisë Howard Lutnick dhe të dërguarin special, Steve Witkoff.