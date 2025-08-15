BOTA
Presidenti i Federatës Islame Suedeze, Tahir Akan, i tha Anadolus se sulmi nuk ishte i drejtuar ndaj xhamisë apo xhematit të saj dhe nuk ishte i motivuar nga “racizmi”, por një “mosmarrëveshje personale”.
Dy persona u plagosën në një të shtënë pas faljes të së premtes pranë një xhamie në qytetin jugor suedez të Örebros, raportuan mediat lokale, duke cituar një dëshmitar okular.

Duke dyshuar se zhurmat e forta erdhën nga një sulm me armë zjarri pranë Xhamisë së Orebros, policia suedeze tha se dy persona janë plagosur, pa specifikuar shkallën e plagëve, sipas transmetuesit SVT News.

Sipas televizionit, disa të shtëna u dëgjuan pak pasi mbaroi falja e së premtes dhe besimtarët nisën të largoheshin.

Është hapur një hetim paraprak për incidentin.

Ndërkohë, një operacion i gjerë policor raportohet të jetë duke u zhvilluar në zonë, ku ndodhen edhe disa njësi shpëtimi, oficerë policie dhe shtatë ambulanca.

Sipas të dhënave të përfituara nga e përditshmja suedeze Aftonbladet, policia dyshon se të shtënat lidhen me bandat kriminale. Ata besojnë gjithashtu se ishte një “incident i izoluar” dhe jo një sulm i drejtpërdrejtë ndaj xhamisë.

Presidenti i Federatës Islame Suedeze, Tahir Akan, i tha Anadolus se sulmi nuk ishte i drejtuar ndaj xhamisë apo xhematit të saj dhe nuk ishte i motivuar nga “racizmi.”

Ai shpjegoi se një person që po priste pranë xhamisë kishte një “mosmarrëveshje personale” me dy persona që po merrnin pjesë në faljen e së premtes.

“Sipas planit të paracaktuar, autori i sulmit qëlloi dhe plagosi dy personat me të cilët kishte konflikt, në momentin që ata po largoheshin nga falja e së premtes. Meqenëse mes besimtarëve kishte një mjek, ndërhyrja e parë u bë nga ai. Jam informuar se njëri prej të plagosurve është në gjendje të rëndë, ndërsa tjetri ka marrë lëndime të lehta”, tha ai.


