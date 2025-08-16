16 Gusht 2025
Të paktën 18 persona u mbytën dhe nëntë të tjerë u plagosën pasi një autobus pasagjerësh ra në lumin Oued El Harrach, në qendër të Algjerisë, njoftoi të premten Shërbimi i Mbrojtjes Civile i Algjerisë.
Në një deklaratë, shërbimi tha se aksidenti rrugor ndodhi në qytetin El Harrach, duke lënë 18 të vdekur dhe nëntë të plagosur, mes tyre dy në gjendje kritike.
Të sugjeruara
Në njoftim u theksua se 25 autoambulanca, 16 zhytës dhe 4 varka u angazhuan për të ndihmuar viktimat.
Pamjet e postuara në rrjetet sociale treguan momentin kur autobusi u fundos në ujërat e luginës dhe qytetarët që përpiqeshin të shpëtonin viktimat.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë