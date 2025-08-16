Numri i viktimave nga përmbytjet e shpejta dhe rrëshqitjet e dheut të shkaktuara nga shirat e bollshëm në Pakistan u rrit në 321, njoftuan autoritetet të shtunën.
Shumica e të vdekurve janë në provincën veriperëndimore Khyber Pakhtunkhwa, ku Autoriteti Provincialis për Menaxhimin e Fatkeqësive njoftoi se 307 persona kanë humbur jetën.
Pesë persona u raportuan të vdekur në provincën Gilgit-Baltistan dhe nëntë të tjerë në Kashmirin e administruar nga Pakistani, i njohur gjithashtu si Azad Jammu dhe Kashmir, gjatë 24 orëve të fundit.
Shkollat janë mbyllur të shtunën në Azad Jammu dhe Kashmir për shkak të rrezikut të vazhdueshëm ndërsa shirat e bollshëm vazhdojnë të godasin territorin.
Dhjetëra shtëpi janë dëmtuar në zonat e prekura.
Komunikimi në shumë zona është ndërprerë gjithashtu për shkak të dëmtimit të antenave të telefonisë mobile.
Një helikopter që transportonte ndihma për zonën e Bajaurit, e goditur nga reshjet e mëdha, u rrëzua të premten, duke vrarë pesë anëtarë ekuipazhi, përfshirë dy pilotë, në Khyber Pakhtunkhwa.
Shirat e mëdhenj dhe reshjet intensive shkaktuan përmbytje të gjera në Khyber Pakhtunkhwa, tha të premten për Anadolu zëdhënësi i njësisë provinciale të shpëtimit, Bilal Ahmed Faizi.
Ekipe shpëtimi raportuan se reshjet e mëdha dhe një rrëshqitje e fuqishme e reve shkaktuan përmbytje masive në zonën Salarzai të distriktit Bajaur herët të premten, duke përmbytur disa shtëpi.
Autoritetet kanë zhvendosur shumë banorë në vende më të sigurta për shkak të shirave dhe rrëshqitjeve të dheut në Khyber Pakhtunkhwa dhe rajonin e Gilgit-Baltistan.
Autoriteti Kombëtar për Menaxhimin e Fatkeqësive ka paralajmëruar për një tjetër valë reshjesh monsuni nga e premta deri më 10 shtator.
Autoritetet gjithashtu paralajmëruan se rritja e temperaturave ka përshpejtuar shkrirjen e borës dhe akullnajave në zonat malore, duke rritur rrjedhën e lumenjve.
Reshjet e monsunit, që zakonisht zgjasin nga qershori deri në shtator, shpesh shkaktojnë shkatërrim në Azinë e Jugut, përfshirë Pakistanin, por ndryshimet klimatike kanë rritur paqëndrueshmërinë dhe intensitetin e tyre në vitet e fundit.