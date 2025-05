Qindra qytetarë morën pjesë sot në një marsh proteste në mbështetje të Palestinës në Sarajevë për shkak të sulmeve të vazhdueshme brutale izraelite në Gaza dhe Bregun Perëndimor të pushtuar.

Organizata Ndërkombëtare për Zhvillim tha se arsyeja e tubimit ishte shkelja e vazhdueshme e të drejtave themelore të njeriut dhe sulmet gjithnjë e më të shpeshta dhe brutale ndaj popullatës civile të Palestinës, duke përfshirë gazetarët, personelin mjekësor dhe anëtarët e mbrojtjes civile.

Duke valëvitur flamujt palestinezë dhe boshnjakë, pjesëmarrësit në marsh mbanin edhe mbishkrime të ndryshme me mesazhe mbështetjeje dhe solidariteti me Palestinën dhe dënimin e sulmeve izraelite.

"Ju nuk mund ta digjni të vërtetën", "Dje Bosnja, sot Gaza", janë disa nga mesazhet në pankartat që turma mbante së bashku me një flamur të madh palestinez të shpalosur.

Në sheshin Fëmijët e Sarajevës u organizua edhe një pazar humanitar në bashkëpunim me iniciativën "Carry for Palestine" dhe të gjitha fondet e mbledhura do të drejtohen për të ndihmuar banorët e Gazës.

“Me këtë shëtitje paqësore dhe dinjitoze, qytetarët e Sarajevës dhe Bosnjë dhe Hercegovinës duan të dërgojnë edhe një herë një mesazh të qartë dhe të fortë: dënimin e krimeve joproporcionale, bombardimet dhe vrasjet e civilëve dhe fëmijëve të pafajshëm dhe solidaritet me popullin e Palestinës”, thanë organizatorët.

Më shumë se 51.200 palestinezë janë vrarë në Gaza në një ofensivë brutale izraelite që nga tetori i vitit 2023, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.

Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhra arresti në nëntor të vitit të kaluar për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një akuzë për gjenocid para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë.