Kancelari i ardhshëm i Gjermanisë është shprehur në favor të dërgimit të raketave me rreze të gjatë Taurus në Ukrainë gjatë një interviste të gjerë për transmetuesin publik ARD të dielën në mbrëmje.

“Nuk besoj se presidenti rus Vladimir Putin do të reagojë pozitivisht ndaj ndonjë shenje dobësie apo oferte për paqe. Ai duhet ta kuptojë kotësinë e kësaj lufte”, tha Friedrich Merz, duke ripohuar zotimin e tij para zgjedhjeve për të dërguar raketa Taurus.

Lideri konservator argumentoi se furnizimi i Ukrainës me sisteme të avancuara armësh mund t’i mundësojë Kievit të ndërpresë linjat e furnizimit ushtarak të Rusisë, veçanërisht nga Krimea. Ai shtoi se dërgesat ushtarake nga Perëndimi do të forconin aftësinë ndaluese të Ukrainës dhe do të përmirësonin pozicionin e saj në negociatat e ardhshme të paqes me Moskën.

“Gjithmonë kam thënë se do ta bëja këtë vetëm në koordinim me partnerët tanë evropianë,” tha Merz. “Partnerët evropianë tashmë po dërgojnë raketa lundrimi. Britanikët e bëjnë këtë, francezët gjithashtu, edhe amerikanët. Duhet të jetë e koordinuar, dhe nëse është e tillë, atëherë Gjermania duhet të marrë pjesë,” shtoi ai.

Kancelari në largim Olaf Scholz, socialdemokrat, ka kundërshtuar ashpër dërgimin e raketave Taurus me rreze të gjatë në Ukrainë, nga frika se një veprim i tillë mund ta përfshijë drejtpërdrejt Berlinin në konfliktin me Rusinë. Raketat Taurus, me një rreze veprimi mbi 500 kilometra, janë të njohura për saktësinë e tyre në goditjen e objektivave si ura dhe bunkerë komandues të thellë.