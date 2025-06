Kryeministri britanik Keir Starmer paralajmëroi të hënën se Britania duhet të përgatitet për mundësinë e konfliktit në mënyrë që ta pengojë atë, ndërsa zbuloi rishikimin e shpenzimeve të mbrojtjes të qeverisë së tij dhe përshkroi planet për një brez të ri nëndetësesh sulmuese.

Duke folur në programin Today të BBC Radio 4, Starmer tha se bota kishte hyrë në "një epokë të re për mbrojtjen dhe sigurinë" dhe se Mbretëria e Bashkuar duhet të përballet me paqëndrueshmërinë në rritje dhe kërcënimet e reja, veçanërisht nga Rusia.

"Nëse doni të pengoni konfliktin, atëherë mënyra më e mirë për ta bërë këtë është të përgatiteni për konflikt," i tha Starmer Nick Robinson të BBC-së. "Nëse bota ka ndryshuar, atëherë duhet të jemi gati."

Planet e reja të shpenzimeve të mbrojtjes përfshijnë propozime për deri në 12 nëndetëse të reja sulmuese, të cilat Ministria e Mbrojtjes thotë se do të mbështesin 30.000 vende pune me aftësi të larta deri në vitet 2030, së bashku me 30.000 praktika dhe 14.000 role të diplomuarve gjatë dekadës së ardhshme.

Starmer paraqiti parimet kryesore që mbështesin strategjinë e tij të mbrojtjes: "Gatishmëria për luftë", forcat e armatosura të integruara dhe një "qasje e NATO-s e para".

Duke theksuar rëndësinë e rolit të Mbretërisë së Bashkuar në aleancë, ai tha: "NATO ka qenë aleanca më efektive për ruajtjen e paqes për 80 vjet, dhe puna jonë nuk është vetëm ta festojmë këtë siç bëjmë, por t'i bëjmë vetes pyetjen kërkuese siç i bëj vetes çdo ditë, e cila është, si të sigurohemi që NATO të ruajë paqen për dekadat që vijnë për këtë brez?"

Ai shtoi: "Kërcënimi i Rusisë nuk mund të injorohet", dhe nënvizoi se Britania duhet të jetë "e gatshme dhe e përgatitur".

Kur u pyet për komentet e bëra nga kreu i Ushtrisë Britanike, i cili sugjeroi që Mbretëria e Bashkuar duhet të jetë gati për të luftuar një luftë brenda tre vjetësh, Starmer tha se shpresonte që një skenar i tillë të mos materializohej, por këmbënguli se përgatitja ishte thelbësore.

"Shpresoj shumë që jo", tha ai kur u pyet nëse trupat britanike mund të dërgohen për të luftuar nën kryeministrinë e tij, "por vendi duhet të përgatitet në mënyrë që të sigurohet që kjo të mos ndodhë".

- Mbështetje për Ukrainën

Kryeministri riafirmoi mbështetjen e qeverisë për Ukrainën, duke e quajtur të drejtën e saj për vetëmbrojtje "absolute".

"Sa herë që viziton Ukrainën, Starmer thotë se është 'plotësisht i mahnitur nga guximi dhe qëndrueshmëria', që do të thotë se ajo ende po lufton", shtoi ai. "Është një kujtesë se për shkak të këtij konflikti, Ukraina është bërë 'një nga forcat më të forta luftarake në Evropë'."

Lidhur me financimin e mbrojtjes, Starmer konfirmoi se qeveria është e angazhuar për të rritur shpenzimet në 2.5 për qind të PBB-së deri në vitin 2027/28, një nivel që nuk është parë që nga qeveria e fundit laburiste.

Kryeministri përsëriti ambicien e laburistëve për të arritur përfundimisht 3 për qind të PBB-së në mbrojtje, por nuk pranoi të angazhohej për një afat kohor.

"Prandaj, ajo që mund të nxirrni nga kjo është - po - ai 3 për qind, por unë, si kryeministër i një qeverie laburiste, nuk do të bëj një angazhim për datën e saktë, derisa të mos jem i sigurt saktësisht se nga vijnë paratë, si mund ta përmbushim atë angazhim", tha ai. "Sepse nuk besoj në politikën e fantazisë performative, dhe sigurisht jo në mbrojtje dhe siguri."