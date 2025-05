Det kinesiske forsvarsministerium advarede de taiwanske myndigheder om, at “de, der leger med ilden, uundgåeligt vil blive brændt,” da det afsluttede sine to dage lange øvelser omkring øen.

Det er ifølge statslige medier.

"Jo mere hensynsløse deres provokationer er, desto hurtigere bliver deres undergang," sagde ministeriets talsmand Zhang Xiaogang onsdag som en advarsel til Taiwans leder William Lai Ching-te ifølge Global Times.

Han tilføjede, at "hvis visse lande oprigtigt ønsker at se fred og stabilitet i Taiwanstrædet, må de nøje overholde ét-Kina-princippet og stoppe med at sende forkerte signaler til separatistkræfterne for 'Taiwans uafhængighed'”.

Kinas Folkets Befrielseshær (PLA) gennemførte skarpskydningsøvelser i de centrale og sydlige områder af Taiwanstrædet som en del af militærmanøvrerne omkring Taiwan.

Under kodenavnet Strait Thunder-2025A blev den seneste militærøvelse gennemført dagen efter, at Kina tirsdag iværksatte store militær- og kystvagtsøvelser omkring øen som "en alvorlig advarsel og en stærk afskrækkelse mod separatistkræfterne for Taiwans uafhængighed”.

Zhang erklærede, at øvelserne “demonstrerer PLA’s stærke evne til at slå tilbage mod ‘pro-uafhængighed” provokationer og understreger Kinas urokkelige vilje til at beskytte sin nationale suverænitet, sikkerhed og territoriale integritet”.

Taiwans Mainland Affairs Council protesterede kraftigt mod militærøvelserne og sagde, at de “underminerer status quo og truer regional fred og stabilitet”.

“Vi opfordrer KKP til at stoppe sådanne provokerende handlinger”, udtalte rådet med henvisning til det regerende Kinas Kommunistiske Parti.

‘Hurtig respons’

Kina betragter Taiwan som en "udbryderprovins", mens Taipei insisterer på sin uafhængighed.

Øvelsen omfattede angiveligt indsættelsen af hangarskibet Shandong i samarbejde med kinesiske flåde- og luftstyrker. Brugen af et raketkastersystem blev også fremhævet som en central del af øvelsen.

Taiwans forsvarsministerium rapporterede, at 76 kinesiske militærfly, herunder jagerfly, helikoptere og droner, samt 21 flådefartøjer og fire kystvagtsskibe deltog i øvelsen.

“Uanset hvordan PLA forsøger at forklæde disse handlinger med overdrevne betegnelser, kan de ikke retfærdiggøre det grundlæggende provokerende ved sådanne øvelser”, skrev ministeriet på X.

Ministeriet tilføjede, at det taiwanske militær havde igangsat en såkaldt ‘Rapid Response’ øvelse som reaktion på PLA’s militærmanøvrer.

"Vi vil forblive i høj beredskab og beskytte vores nationale sikkerhed”.