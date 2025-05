USA’s præsident Donald Trumps beslutning om at sanktionere Den Internationale Straffedomstol (ICC) øger risikoen for straffrihed for alvorlige forbrydelser. Sådan lyder det fra 79 medlemslande af den internationale domstol i en fælles erklæring fredag.

“Sådanne handlinger øger risikoen for straffrihed for de alvorligste forbrydelser og truer med at underminere den internationale retsorden, som er afgørende for at fremme global stabilitet og sikkerhed”, lød det i fredagens fælles erklæring, ledet af Slovenien, Luxembourg, Mexico, Sierra Leone og Vanuatu.

De fik opbakning fra adskillige andre nationer, herunder Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Canada, Brasilien og Bangladesh.

De stater, der har underskrevet Rom-statutten, understregede deres “vedvarende og urokkelige støtte til ICC’s uafhængighed, upartiskhed og integritet”.

Domstolen, sagde de, “tjener som en afgørende søjle i det internationale retssystem ved at sikre ansvarlighed for de alvorligste internationale forbrydelser og retfærdighed for ofrene”.

“Sanktioner mod domstolen, dens embedsmænd og medarbejdere samt dem, der samarbejder med den, er blevet vedtaget som reaktion på, at domstolen udfører sit mandat i overensstemmelse med Rom-statutten”, hedder det i erklæringen.

De underskrivende lande advarede om, at sanktionerne kan true fortroligheden af følsomme oplysninger og sikkerheden for dem, der er involveret – herunder ofre, vidner og domstolens embedsmænd, hvoraf mange er statsborgere i de underskrivende lande.

Erklæringen påpegede også, at sanktionerne “kan alvorligt underminere alle de sager, der i øjeblikket er under efterforskning, da domstolen muligvis bliver nødt til at lukke sine feltenheder”.

Lande, der støtter den Haag-baserede domstol, understregede, at det at fremme ICC’s arbejde tjener den “fælles interesse i at promovere ansvarlighed”.

Uafhængighed, integritet og upartiskhed

Som “stærke tilhængere af ICC” udtrykte landene ærgelse over “ethvert forsøg på at undergrave domstolens uafhængighed, integritet og upartiskhed”.

De forpligtede sig til at sikre ICC’s “gang, så domstolen fortsat kan udføre sine opgaver effektivt og uafhængigt”.

“Mens vi kollektivt arbejder for at opretholde international retfærdighed, understreger vi ICC’s uundværlige rolle i at bekæmpe straffrihed, fremme retsstatsprincippet og styrke respekten for international lov og menneskerettigheder”, hedder det i erklæringen.

Torsdag underskrev USA’s præsident Donald Trump et præsidentielt dekret om at sanktionere ICC for dets “illegitime og grundløse handlinger rettet mod Amerika og vores tætte allierede Israel”.

Israels premierminister Benjamin Netanyahu og tidligere forsvarsminister Yoav Gallant står over for arrestordrer udstedt af ICC i november sidste år for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Gaza.

Siden 7. oktober 2023 har Israel dræbt mere end 47.583 mennesker i Gaza og gjort området ubeboeligt.