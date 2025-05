Præsident Emmanuel Macron lovede sidste juni at træne ukrainske piloter til at flyve Dassault-producerede Mirage 2000-jagerfly, hvilket markerede et nyt skridt i militærstøtten til Kiev.

“Med ukrainske piloter ombord, som i flere måneder er blevet trænet i Frankrig, vil de nu deltage i forsvaret af Ukraines luftrum”, skrev den franske forsvarsminister Sébastien Lecornu på det sociale medie X.

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj bekræftede på X, at de første Mirage 2000-fly fra Frankrig er ankommet og at det vil “styrke” landets luftforsvarskapacitet.

Af sikkerhedsmæssige årsager ønsker Paris ikke at oplyse, hvor mange kampfly der blev leveret torsdag. De er blevet tilpasset, så de kan udføre angreb mod mål på jorden.

Flyet, som i den franske flåde er blevet erstattet af Rafale-jagerflyet, blev oprindeligt udviklet til luftkampe.

Ukraine har gentagne gange anmodet vestlige allierede om at levere stadig mere avancerede våben og ammunition, herunder pansrede køretøjer, kampvogne, langtrækkende missiler og amerikanskproducerede F-16-jagerfly.

De første F-16-fly ankom til Ukraine i 2024, men deres effekt på krigen har været begrænset af den overlegne russiske luftstyrke.

“Vi fortsætter også med at udvide vores F-16-flåde”, skrev Zelenskyj.

Mirage 2000 er et såkaldt multirollefly med en enkelt motor.

En fransk parlamentsrapport fra slutningen af 2024 angav, at seks af de i alt 26 Mirage 2000-5-fly i det franske luftvåben ville blive overdraget til Ukraine.

Frankrig vil den 12. februar være vært for et møde bestående af Ukraine, dets vigtigste europæiske allierede, Storbritannien og USA, hvor det skal drøftes, hvordan støtten til Kiev kan styrkes.