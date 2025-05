Chancerne for, at en massiv asteroide, der farer gennem rummet lige nu, rammer Jorden, er små, men de steg i denne uge, ifølge rapporter.

NASA’s Center for Near-Earth Object Studies vurderer, at der er 2,3 procent chance for, at den såkaldte 2024 YR-asteroide, som er omtrent på størrelse med en fodboldbane, rammer Jorden i 2032.

For blot en uge siden vurderede Den Europæiske Rumorganisation, at der kun var 1,3 procent chance for, at den ville ramme os den 22. december samme år, når den vil komme tættest på Jorden.

Selvom asteroiden er meget mindre end den, forskere mener udslettede dinosaurerne, ville 2024 YR stadig have en voldsom kraft.

Hvis den skulle trænge ind i Jordens atmosfære og eksplodere i luften, ville den frigive energi svarende til cirka otte megaton TNT – mere end 500 gange kraftigere end Hiroshima-bomben.

“Asteroidenedslag har fundet sted mange gange i Jordens historie”, rapporterede BBC.

“Vores tidlige menneskelige forfædre kan have oplevet nogle af disse planetforandrende begivenheder før, med potentielle konsekvenser for menneskets evolution og endda vores genetiske sammensætning”, sagde Dr. Lan Dai til BBC.

“Det er sjældent, at vi har en asteroide med sandsynlighed for at ramme Jorden”, sagde Heidi Hammel , næstformand for Planetary Societys bestyrelse.

“På nuværende tidspunkt”, forklarede Hammel, “har astronomer målt objektets bane, og yderligere observationer vil forfine denne bane, så vi får en mere præcis forståelse af dens potentielle fare”.

“Vi har et groft estimat af dens størrelse baseret på dens lysstyrke, og ud fra variationer i lysstyrken kan vi udlede, at den har en aflang form. Målinger i det synlige spektrum antyder, at det kan være en stenet asteroide (S-type)”.