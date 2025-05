Grækenland har erklæret undtagelsestilstand for Santorini, der har været epicentret for vedvarende seismisk aktivitet i det sydlige Ægæiske Hav siden den 1. februar.

Undtagelsestilstanden vil forblive gældende indtil den 3. marts, oplyste Ministeriet for Klimakrise og Civilbeskyttelse i en erklæring torsdag.

Samtidig fortsætter den seismiske aktivitet i havområdet mellem øerne Santorini og Amorgos med samme frekvens som i de foregående dage, rapporterer tv-kanalen ERT. Flere områder på Santorini er blevet afspærret på grund af risiko for jordskred.

Ifølge ERT er et hold ingeniører fra Athen ankommet til øen for at inspicere offentlige bygninger og skolefaciliteter.

Efthymios Lekkas, en førende geolog, mener, at sandsynligheden for et større jordskælv på over 6 på Richter-skalaen er aftagende.

“Det mest sandsynlige scenarie er dog, at den seismiske aktivitet fortsætter i flere dage eller uger med samme intensitet og tempo, det vil sige mange små jordskælv”, sagde han.