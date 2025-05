USA’s præsident Trump har sagt, at det japanske selskab Nippon Steel Corp. vil investere i US Steel Corp., men ikke opkøbe det. Det er ifølge japanske medier.

Under en pressekonference fredag med Japans premierminister Shigeru Ishiba i Det Hvide Hus sagde Trump, at han støtter idéen om at investere i US Steel, rapporterede Kyodo News Agency lørdag.

“Jeg kan godt lide idéen. US Steel er en meget vigtig virksomhed for os”, sagde Trump og tilføjede, at han vil “mægle” en aftale mellem de amerikanske og japanske virksomheder.

“Jeg ønskede ikke, at det skulle opkøbes, men investering elsker jeg”, sagde han.

Den tidligere amerikanske præsident Joe Biden blokerede i januar en aftale mellem de to selskaber til en værdi af over 14 milliarder dollars med henvisning til sikkerhedshensyn.

Nippon Steel har efterfølgende meddelt, at de vil udfordre USA’s beslutning i retten.

Trump har også tidligere udtalt sig imod salget af US Steel til det japanske selskab.