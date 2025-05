Tyrkiske sikkerhedsstyrker har “neutraliseret” 13 PKK/YPG-terrorister i Operation Peace Spring-zonen i det nordlige Syrien. Det har Tyrkiets forsvarsministerium offentliggjort.

“Vi vil fortsætte vores kamp mod terrorisme med samme beslutsomhed og fasthed, som hidtil, uden kompromis”, skrev ministeriet på X lørdag.

Udtrykket “neutralisere” bruges af tyrkiske myndigheder til at indikere, at terroristerne enten er blevet dræbt, pågrebet eller har overgivet sig.

I det nordlige Syrien har Tyrkiet siden 2016 gennemført en række vellykkede anti-terroroperationer, herunder Operation Euphrates Shield (2016), Olive Branch (2018) og Peace Spring (2019), for at forhindre oprettelsen af en terror-korridor og sikre fred for de lokale indbyggere.

PKK, der har ført en 40-årig terror-kampagne mod Tyrkiet, er klassificeret som en terrororganisation af Tyrkiet, USA og EU. YPG betragtes som den syriske gren af PKK.

Siden Assad-regimets fald har PKK/YPG forsøgt at udnytte den regionale ustabilitet til at skabe en “terror-korridor” langs grænsen til Tyrkiet.