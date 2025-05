Ruslands forsvarsministerium hævder, at dets styrker har erobret minebyen Toretsk i et nyt gennembrud i Donetsk-regionen i det østlige Ukraine, hvor de ukrainske forsvarslinjer er under pres.

Ukrainske embedsmænd har endnu ikke kommenteret den russiske påstand.

Ruslands langt større hær har ført en vedvarende offensiv langs østfronten i over et år, som har svækket de underbemandede og udmattede ukrainske troppers greb, mens krigen nærmer sig sin fjerde årsdag senere denne måned.

Tabene falder sammen med usikkerheden om, hvorvidt USA vil fortsætte med at levere afgørende militærhjælp. Præsident Donald Trump, der har gjort klart, at han vil prioritere “amerikanske interesser”, har udtalt, at han ønsker at afslutte krigen, selvom hans planer for at sikre fred er uklare.

Hvis Ruslands påstand om at have indtaget Toretsk bekræftes, vil det markere yderligere russiske fremskridt i Donetsk. Offensiven har kostet Moskva dyrt i både soldater og materiel, men har også givet strategiske gevinster for Kreml.

I angrebene anvender de russiske styrker massiv ødelæggelse, gennem 1300 kilo tunge såkaldte glidebomber, artilleri, missiler og droner, før infanterienheder sendes ind for at angribe de svækkede forsvarere.

Russisk fremgang

Indtil videre i år var Kurakhove den første større by, der faldt under den russiske offensiv, efter at russiske styrker sidste år erobrede Avdiivka og Vuhledar.

Sidste måned erobrede russiske tropper også Velyka Novosilka i samme område.

Disse byer var en del af en række ukrainske forsvarsstillinger i øst. Andre russiske mål inkluderer det vigtige logistiske knudepunkt Pokrovsk samt den strategisk betydningsfulde by Chasiv Yar.

Rusland forsøger at opnå fuld kontrol over Donetsk og naboregionen Luhansk, som tilsammen udgør Donbass, Ukraines industrielle hjerte.

I 2024 intensiverede Rusland sin ødelæggelse af ukrainske frontbyer i et hidtil uset omfang. En Associated Press analyse sidste år af droneoptagelser, satellitbilleder, ukrainske dokumenter og russiske fotos bekræfter denne udvikling.