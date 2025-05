Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan har understreget, at ingen magt kan tvinge Gazas befolkning væk fra deres “evige” hjemland, og at Gaza, Vestbredden og Østjerusalem tilhører palæstinenserne.

“Ingen har magten til at fjerne Gazas befolkning fra deres evige hjemland, som har eksisteret i tusinder af år. Palæstina, inklusive Gaza, Vestbredden og Østjerusalem, tilhører palæstinenserne”, sagde Erdogan til journalister søndag i Istanbul, inden han rejste til Malaysia.

Den amerikanske regerings forslag vedrørende Gaza, fremsat under pres fra det zionistiske regime, er ikke værd at diskutere, sagde Erdogan med henvisning til USA’s præsident Donald Trumps forslag om at udrense palæstinenserne fra Gazastriben.

Erdogan roste også Hamas for at opfylde sine løfter i de igangværende fangeudvekslinger med Israel, trods Israels forsøg på at underminere processen.

Vedrørende situationen i Syrien sagde Erdogan, at efterhånden som massegrave bliver opdaget i forskellige dele af landet, bliver Assad-regimets blodige ansigt afsløret.

Den tyrkiske præsident udtrykte håb om stabilitet i Syrien under præsident Ahmed al-Sharaas ledelse.

Der er ingen plads til terrorgrupper i Syrien, sagde Erdogan og understregede, at Syriens præsident vil bekæmpe disse grupper.