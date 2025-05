FN’s menneskerettighedschef har udtrykt dyb bekymring over den eskalerende krise i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo og opfordrer alle med indflydelse til at hjælpe med at stoppe volden, da der er risiko for, at den spreder sig ud over landets grænser.

“Hvis der ikke gøres noget, kan det værste være i vente – ikke kun for befolkningen i det østlige DR Congo, men også udenfor landets grænser”, sagde Volker Turk fredag under et hastemøde i FN’s Menneskerettighedsråd i Genève.

“Alle, der har indflydelse, må handle hurtigt for at sætte en stopper for denne tragiske situation”.

Den Demokratiske Republik Congo havde indkaldt til mødet og kræver en hurtig undersøgelse af de omfattende menneskerettighedskrænkelser, som den hævder er begået af M23-oprørere med støtte fra Rwanda. Oprørerne har taget kontrol over byen Goma og har udvidet deres territorium.

“Det haster med at lægge internationalt pres på Rwanda, så de ophører med deres støtte til de væbnede grupper og trækker sig tilbage fra congolesisk territorium så hurtigt som muligt”, sagde DR Congos kommunikationsminister, Patrick Muyaya, i den fyldte mødesal.

Afvisning af ansvar

Rwanda afviste ethvert ansvar og advarede om, at landet selv er i fare for angreb fra sin nabo.

“Vi modsætter os kategorisk DR Congos forsøg på at fremstille Rwanda som ansvarlig for ustabiliteten i det østlige DR Congo”, sagde James Ngango, Rwandas FN-ambassadør i Genève.

“Hvad der dog er tydeligt, er den umiddelbare trussel, som den nuværende situation udgør for Rwanda”, lød det fra ambassadøren.

“Efter faldet af Goma er der dukket nye beviser op for et forestående, omfattende angreb mod Rwanda”, hævdede han og tilføjede, at der angiveligt er opbygget et våbenlager omkring lufthavnen.