Mere end 30 personer er savnet efter et jordskred i Kinas sydvestlige Sichuan-provins, rapporterer den statslige tv-station CCTV.

Jordskreddet ramte landsbyen Jinping i byen Yibin omkring kl. 11:50 lokal tid.

“Ti huse er blevet begravet, mere end 30 personer er savnet, og omkring 200 mennesker er blevet evakueret”, lød det hos CCTV lørdag.

Folk bør undgå området, da jordskreddet “stadig er i gang”, tilføjede kanalen, som citerede redningsfolk på stedet.

Kinas præsident Xi Jinping har beordret myndighederne til at gøre “alt, hvad der er muligt, for at eftersøge og redde de savnede, minimere antallet af ofre og håndtere eftervirkningerne på passende vis”.

Landets ministerium for nødberedskab oplyste i et opslag online, at to personer var blevet reddet. Redningshold er på stedet og leder efter overlevende, ifølge ministeriet.

Myndighederne har afsat 30 millioner yuan (4,1 millioner dollars) til at støtte katastrofehjælpsindsatsen.