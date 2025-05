Den Europæiske Union vil være klar til hårde forhandlinger med USA for at beskytte sine egne interesser og vil være pragmatisk i sin tilgang til at finde løsninger, siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, mens Europa forbereder sig på potentielle nye amerikanske toldsatser.

USA’s præsident, Donald Trump, annoncerede i weekenden, at han snart vil indføre told på import fra EU. På et uformelt møde i Bruxelles mandag drøftede unionens 27 ledere, hvordan de skal håndtere det ændrede forhold til Washington.

“Der står meget på spil for begge parter”, sagde von der Leyen på en konference for EU-ambassadører tirsdag.

“Der er arbejdspladser, virksomheder og industrier her og i USA, der er afhængige af det transatlantiske partnerskab”, sagde hun i Bruxelles.

Kommissionsformanden understregede, at Europa vil være fast i sine forhandlinger med Washington.

“Vores første prioritet er nu at arbejde på de mange områder, hvor vores interesser sammenfalder”, sagde hun og henviste til kritiske forsyningskæder og nye teknologier.

“Vi vil være klar til hårde forhandlinger, hvor det er nødvendigt, og til at finde løsninger, hvor det er muligt, for at håndtere eventuelle uoverensstemmelser og lægge fundamentet for et stærkere partnerskab”, lød det fra von der Leyen.

“Vi vil være åbne og pragmatiske i vores tilgang, men vi vil også gøre det klart, at vi altid vil beskytte vores egne interesser”.

Von der Leyen udtrykte, at EU må anerkende realiteterne i den globale politik.

“Synet på en verden, der bevæger sig mod stadig mere samarbejde og hyper-globalisering, er blevet forældet”, sagde hun.

“Europa må håndtere verden, som den er”.