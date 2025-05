EU’s beslutning sidste måned om at suspendere sanktionerne mod Syrien var et skridt i den rigtige retning, fortalte Erdogan til sin franske modpart over en telefonsamtale, ifølge Tyrkiets kommunikationsdirektorat.

Erdogan fremhævede vigtigheden af at ophæve sanktionerne mod Damaskus i perioden efter Assad og gjorde klart, at Tyrkiets støtte til Syrien vil fortsætte uformindsket.

De to ledere drøftede desuden bilaterale forhold samt regionale og globale spørgsmål, fremgik det af en erklæring fra direktoratet fredag.

Under samtalen understregede Erdogan, at en styrkelse af dialogen mellem de to lande vil være til fordel for de bilaterale relationer, og at Tyrkiet og Frankrig har potentiale til samarbejde på mange områder, især inden for forsvarsindustrien.

Erdogan tilføjede, at den nuværende våbenhvile mellem den palæstinensiske gruppe Hamas og Israel bør bevares, og at arbejdet med en varig løsning i regionen skal påbegyndes.

Frankrig søger en positiv dagsorden

Frankrigs præsident Emmanuel Macron udtrykte under samtalen med Erdogan et ønske om at fremme en positiv dagsorden i de bilaterale relationer, oplyste Élysée-palæet.

Macron bekræftede Frankrigs fortsatte støtte til familier, der blev berørt af de ødelæggende jordskælv, der ramte det sydøstlige Tyrkiet den 6. februar 2023.

Med hensyn til Syrien understregede han også vigtigheden af en inkluderende overgangsproces i Damaskus, der respekterer alle samfundsgrupper, og han erklærede Paris’ fortsatte støtte til landets enhed og suverænitet.

Den franske leder pointerede behovet for at fortsætte kampen mod terrorisme.