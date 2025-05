Israels premierminister Benjamin Netanyahu gav USA’s præsident Donald Trump en gylden personsøger, da de to mødtes i Det Hvide Hus i denne uge, oplyste premierministerens kontor.

Gaven symboliserede ifølge premierministerens kontor “et vendepunkt i krigen” mod Hezbollah, da Israel gennemførte en dødelig operation mod den libanesiske gruppe ved hjælp af eksploderende personsøgere i september sidste år.

“Denne strategiske operation viser Israels styrke, teknologiske overlegenhed og opfindsomhed over for sine fjender”, hed det i en erklæring torsdag.

I slutningen af november indgik Israel og Hezbollah en våbenhvile, der satte en stopper for mere end et år med gensidige angreb, som kulminerede i en voldsom israelsk bombekampagne og en invasion af det sydlige Libanon.

Dog opererer israelske tropper stadig i visse dele af nabolandet.

Den tre måneder lange periode, som parterne havde til at implementere våbenhvilen, udløb den 26. januar, men den israelske hær overholdt ikke fristen for at fuldføre sin tilbagetrækning fra det sydlige Libanon.

Israelerne havde gjort det klart, at de ikke havde til hensigt at overholde den oprindelige deadline, med den begrundelse, at den libanesiske hær ikke havde opfyldt sin del af aftalen.

Israel har i mellemtiden udført lejlighedsvise luftangreb, og har nu indtil den 18. februar til at trække sig tilbage.