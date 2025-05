Egypten vil ikke deltage i fordrivelsen af palæstinensere, en “uretfærdig handling” der ville true egyptisk sikkerhed, sagde præsident Abdel Fattah el-Sisi onsdag i sin første offentlige reaktion på Donald Trumps opfordring til, at Kairo skal tage imod folk fra Gaza.

Under en pressekonference med Kenyas præsident William Ruto sagde Sisi, at Egypten vil samarbejde med den nye amerikanske præsident om at opnå fred mellem Israel og palæstinenserne baseret på en to-statsløsning.

“Hvad angår det, der bliver sagt om fordrivelse af palæstinensere, så kan det aldrig tolereres eller tillades på grund af dets konsekvenser for Egyptens nationale sikkerhed”, sagde Sisi.

En egyptisk kilde afviste også tirsdag medierapporter om en telefonsamtale mellem den egyptiske og amerikanske præsident vedrørende palæstinensisk genbosættelse.

En højtstående egyptisk kilde benægtede, at der overhovedet havde været en telefonsamtale mellem de to.

“Enhver telefonsamtale fra præsidenten bliver annonceret i overensstemmelse med procedurerne for statsledere”, sagde den statstilknyttede tv-kanal Al-Qahera News med henvisning til kilden.

“Nedrivningsplads”

Trump sagde lørdag, at Egypten og Jordan burde tage imod palæstinensere fra Gaza, som han beskrev som en “nedrivningsplads” efter 15 måneders israelske bombardementer, der har gjort størstedelen af de cirka 2 millioner indbyggere hjemløse.

Ethvert forslag om, at palæstinensere forlader Gaza – et område, de ønsker som en fremtidig stat – har i generationer været utænkeligt for den palæstinensiske ledelse og er gentagne gange blevet afvist af nabolandene siden Gaza-krigen begyndte i oktober 2023.

Jordan huser allerede flere millioner palæstinensere, mens titusinder bor i Egypten. Udenrigsministerierne i både Egypten og Jordan har i de seneste dage afvist Trumps forslag.