Den kinesiske udenrigsminister Wang Yi har afvist en plan fra USA’s præsident Donald Trump om at “overtage” Gaza, rapporterede nyhedsbureauet Xinhua fredag.

“Kina støtter planen om at genoprette freden i Gaza, som er blevet foreslået af Egypten og andre arabiske lande. Gaza tilhører det palæstinensiske folk og er en uadskillelig del af de palæstinensiske territorier”, sagde Wang på en pressekonference under Kinas parlaments årlige samling.

Han tilføjede, at enhver tvungen ændring af Gazas status kun ville skabe “ny kaos”.

Wang opfordrede det internationale samfund til at arbejde for en varig våbenhvile, øge den humanitære bistand og fastholde princippet om “palæstinensisk selvstyre”.

Han gentog Kinas støtte til en palæstinensisk stat og en to-statsløsning som grundlaget for en løsning på konflikten i Mellemøsten.

“Alle palæstinensiske fraktioner må implementere Beijing-erklæringen for at opnå enhed og styrke sig selv,” sagde han og opfordrede til globale bestræbelser på at fremme fred mellem Palæstina og Israel.

“Alle palæstinensiske fraktioner skal leve op til Beijing-erklæringen for at opnå sammenhold og styrke sig selv”, sagde han og opfordrede verdenssamfundet til at fremme fred mellem Palæstina og Israel.

Kina vil “fortsat arbejde beslutsomt for retfærdighed, fred og udvikling for folkene i Mellemøsten”, tilføjede han.