Australiens premierminister, Anthony Albanese, har erkendt, at der skal gøres meget mere for oprindelige folks velfærd.

“Når aboriginere og Torres Strait Islander-folk gør fremskridt, bevæger hele nationen sig fremad … men vi kan helt sikkert se, at der stadig er meget mere at gøre”, lød det fra Albanese mandag, da han fremlagde rapporten “Closing the Gap” for landets lovgivere. Det er ifølge premierministerens kontor.

Efterkommerne af Australiens oprindelige indbyggere udgør næsten 4 procent af den omkring 27 millioner store befolkning.

“Vores historier er flettet sammen”, sagde Albanese og tilføjede: “Men som Closing the Gap-rapporten gentagne gange viser, er der stadig alt for mange områder, hvor vi ikke er sammen”.

Af de 19 mål, der er fastsat i den såkaldte National Agreement aftale, er der ifølge den seneste kommissionsrapport “forbedringer” på 11 områder, men kun fem er opnåelige i forhold til den afsatte tidsramme.

“At lukke kløften ville i sidste ende fjerne den afgrund, der ligger mellem os og vores sande potentiale som nation”, lød det fra premierministeren.

“Det handler om at sikre, at alle australiere får den samme chance i livet”, tilføjede han.