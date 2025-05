USA kommer ikke til at få Grønland, udtalte Grønlands nye regeringsleder Jens-Frederik Nielsen søndag i et opslag på Facebook som svar på Donald Trumps udtalelser om, at han ønsker at tage kontrol over det enorme arktiske land.

“Præsident Trump siger, at USA får Grønland. Lad mig gøre det klart: USA får det ikke. Vi tilhører ikke andre. Vi bestemmer selv vores fremtid”, sagde Nielsen i opslaget på det sociale medie.

Trump udtalte lørdag til NBC News, at han “absolut” har haft reelle samtaler om at annektere det selvstyrende danske territorium.

“Vi får Grønland. 100%”, sagde Trump ifølge NBC.

Under et besøg på en amerikansk militærbase i det nordlige Grønland fredag anklagede USA’s vicepræsident J.D. Vance Danmark for ikke at gøre et godt stykke arbejde med at holde øen sikker og sagde, at USA kan beskytte den strategisk vigtige ø bedre.