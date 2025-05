En opdatering fra NASA har fået astronomer og rumagenturer verden over til at være på vagt: sandsynligheden for, at en asteroide rammer Jorden, er lige steget.

Asteroiden 2024 YR4, en 90 meter bred rumsten, har nu en 2,3 procent chance for at kollidere med Jorden den 22. december 2032.

Sandsynligheden er stadig lav, men stigningen fra 1,3 procent har skabt travlhed blandt videnskabsmænd for at spore asteroiden og estimere de potentielle risici.

Men eksperter har beroliget med, at dette ikke er årsag til umiddelbar alarm. Snarere fungerer det som en påmindelse om rummets uforudsigelige natur og vigtigheden af planetarisk forsvar.

Hvad vi ved indtil videre

Asteroiden 2024 YR4 er stor nok til at forårsage betydelig skade, hvis den skulle ramme Jorden.

Selvom chancen for, at en asteroide af denne størrelse rammer vores planet, stadig er minimal, kræver selv små procenter af risici fra rummet seriøs opmærksomhed.

Ifølge eksperter kan en kollision resultere i kraftige seismiske bølger, en massiv eksplosion og regionale klimatiske forstyrrelser.

Sandsynligheden for et sammenstød forbliver dog relativt lav.

“Der har været flere objekter tidligere, der er steget på risikolisten og til sidst er faldet af, efterhånden som flere data er kommet ind”, lyder det fra Molly Wasser, en forsker fra NASA’s Planetary Defense Coordination Office, i en erklæring.

Forfinet sporing

I øjeblikket er 2024 YR4 vurderet til trin tre på Torino Impact Hazard-skalaen – et system, der kategoriserer risikoen fra nærjordsobjekter.

En niveau 3-vurdering betyder en “potentielt farlig” asteroide, men det er vigtigt at understrege, at det ikke betyder, at et sammenstød er forestående.

Asteroidens bane påvirkes af et komplekst samspil af gravitationskræfter fra andre himmellegemer, og selv små ændringer i dens bane kan ændre forudsigelserne betydeligt.

Eksperter siger, at den nylige stigning i sandsynligheden for et sammenstød er et resultat af forfinede sporingsdata. Avancerede teleskoper og overvågningssystemer har givet videnskabsmænd mere præcise målinger. Dette hjælper dem med bedre at forstå, hvordan asteroiden bevæger sig.

Men som historien har vist, fluktuerer tidlige risikovurderinger ofte. Over tid vil yderligere data tegne et klarere billede af 2024 YR4’s bane, hvilket potentielt kan reducere – eller i sjældne tilfælde øge – den opfattede trussel.

NASA’s indsats for at beskytte Jorden mod potentielle påvirkninger udefra har gjort betydelige fremskridt i de senere år. I 2022 demonstrerede rumagenturets Double Asteroid Redirection Test ( DART )-mission succesfuldt evnen til at ændre kursen for en asteroide ved at brage et rumfartøj ind i den med høj hastighed.

Denne banebrydende test beviste, at det er muligt at afbøje en asteroides bane, hvilket giver håb om, at fremtidige trusler kan afbødes, før de bliver en alvorlig fare.

Det største asteroide-påvirkning på Jorden fandt sted for 66 millioner år siden, da en 10-kilometer bred rumsten udryddede dinosaurerne og 75 procent af alle arter.