Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan har ifølge diplomatiske kilder opfordret til, at indsatsen for Gaza baseres på Egyptens plan.

Egyptens Gaza-plan, som støttes af alle medlemmer af Den Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC), tilbyder en konstruktiv ramme, sagde Fidan i sin tale under et møde mellem OIC og Arab League Gaza Contact Group i Kairo søndag, tilføjede kilderne.

Fidan understregede, at folkedrab, tvungen fordrivelse og apartheid stadig foregår i Gaza, mens dette møde er i gang, og sagde, at de israelske luftangreb den 18. marts afslørede, at Israel har en mere omfattende agenda.

Han fremhævede, at blokeringen af humanitær bistand og angrebene på syriske og libanesiske territorier er indikatorer på denne ekspansionistiske politik og sagde, at Israels handlinger er en hindring for fred i regionen.

“Vores primære mål bør være at stoppe ødelæggelsen i Gaza og opnå en permanent våbenhvile. Trykket på Israel skal øges”.

Genopbygning af Gaza uden etnisk udrensning

Fidan sagde, at platforme som FN bør bruges til at opnå en øjeblikkelig og permanent våbenhvile.

Den 4. marts vedtog et arabisk hastemøde i Kairo Egyptens genopbygningsplan til 53 milliarder dollars, der skal genopbygge Gaza uden at fordrive palæstinensere fra deres land.

Det arabiske foreslag kom efter, at den amerikanske præsident Donald Trump fremlagde en plan om at “overtage” Gaza og genbosætte palæstinensere for at udvikle enklaven til det, han kaldte “Mellemøstens Riviera”.

Planen blev afvist af den arabiske verden og mange andre nationer, der siger, at det svarer til etnisk udrensning.