Spaniens udenrigsminister José Manuel Albares har udtalt, at den spanske regering “gør alt, hvad der er muligt” for at sikre, at forbrydelser begået i Gaza “ikke forbliver ustraffede”.

I et interview med den spanske tv-station RTVE blev Albares spurgt, hvordan Spanien vil reagere på begivenhederne i Gaza, som premierminister Pedro Sánchez søndag beskrev som “massemord”.

“Derfor har vi tilsluttet os Sydafrikas sag ved Den Internationale Domstol (ICJ), og derfor har vi sendt frivillige bidrag til Den Internationale Straffedomstol (ICC), så den kan efterforske de forbrydelser, der kan være blevet begået i Gaza”,svarede Albares.

Israelske styrker har dræbt mere end 47.500 mennesker i Gaza, primært kvinder og børn.

I november udstedte ICC arrestordrer på Israels premierminister Benjamin Netanyahu og tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for forbrydelser mod menneskeheden.

Palæstinensisk stat og israelske forbrydelser

Den spanske udenrigsminister tilføjede, at Spanien også har sanktioneret voldelige, ulovlige bosættere på den besatte Vestbred, tredoblet sin bistand for at anerkende en palæstinensisk stat og øget sin støtte til UNRWA, mens andre lande har stoppet deres finansiering.

Albares understregede, at den nuværende våbenhvile er “et vindue af muligheder” for Gaza, og at Spanien arbejder på at gøre den permanent.

Når våbenhvilen er sikret, bør der ifølge udenrigsministeren startes en “genopbygningsfase”, hvor Spanien vil støtte Det Palæstinensiske Selvstyre i at overtage kontrollen over Gaza og den besatte Vestbred.

Derfra skal en to-statsløsning implementeres for at sikre varig fred i Mellemøsten, sagde han.

“Det handler ikke kun om at tale om parametre, men om at implementere dem – hvilket betyder en palæstinensisk stat, der garanterer Israels sikkerhed og normalisering af Israels relationer med alle Mellemøstens stater”.