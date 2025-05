Sydafrikanske Sibanye Stillwater oplyste fredag, at redningsarbejdet er i gang for 289 minearbejdere, der er fanget under jorden i Kloof-guldminen nær Johannesburg.

“Vi kan bekræfte, at vi har haft en hændelse ved Kloof 7-skakten og er i gang med at sikre området”, sagde en talsmand for Sibanye.

Efter sikringsproceduren vil redningsholdet bringe minearbejderne op til overfladen, lyder det.

Talsmanden tilføjede, at samtlige arbejdere er uden for fare og at selskabet er i færd med at levere mad til dem.

“Vi forventer, at situationen er løst omkring middagstid i dag”, sagde talsmanden.

Ifølge NUM fandt ulykken sted omkring klokken 22 torsdag aften.

Over 3 km dyb guldmine

Sydafrikas chefinspektør for miner, David Msiza, udtalte til Daily Maverick, at Sibanye prioriterer at sikre skakten, før redningsaktionen kan gennemføres.

“Man kan ikke tage nogen chancer. De har bedt arbejderne blive i de underjordiske stationer”, sagde han.

Skakt 7, som er en meget dyb Witwatersrand-guldmine, går over 3 kilometer ned og komplicerer derfor redningsarbejdet væsentligt.

NUM har udtrykt vrede over Sibanyes forsinkede offentlige udmelding omkring situationen.

“Vi er vrede over, at Sibanye har forsøgt at skjule, at 300 arbejdere er fanget under jorden uden mad”, udtalte NUM’s talsmand Livhuwani Mammburu til Daily Maverick.