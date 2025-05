Aserbajdsjan har beskyldt Frankrig for "hykleri" i sin tilgang til de nuværende grænsespændinger i Sydkaukasus, efter udtalelser fra den franske udenrigsminister.

Tidligere på dagen udtalte Frankrigs udenrigsminister, Jean-Noel Barrot, forud for et møde i EU’s udenrigsråd i Luxembourg, at Paris er bekymret over de voksende spændinger ved grænsen mellem Aserbajdsjan og Armenien og udtrykte håb om, at EU’s mission vil blive udvidet for bedre at kunne observere og dæmpe situationen.

Barrot opfordrede også til, at fredsaftalen mellem de to lande endelig bliver underskrevet, og at "vilkårligt tilbageholdte fanger" bliver løsladt.

Aserbajdsjans udenrigsministeriums talsmand, Aykhan Hajizada, skrev på X, at Frankrigs våbenleverancer til Jerevan samt dets “vedvarende anti-aserbajdsjanske position, som ikke tjener freden”, er i strid med Barrots bekymringer over regionale spændinger.

“Denne dobbelthed afslører Frankrigs hykleri”, sagde Hajizada og argumenterede for, at underskrivelsen af fredsaftalen og varig stabilitet i regionen kræver, at man adresserer “kerneproblemer”, herunder Armeniens forfatning, som ifølge Baku indeholder territoriale krav mod Aserbajdsjan.