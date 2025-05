Den europæiske bilsektor er i eksistentiel fare.

Sådan lyder advarslen fra EU’s industrikommissær Stéphane Séjourné, før han onsdag lancerede en længeventet plan for at redde EU’s pressede bilproducenter.

“Derfor foreslår Europa-Kommissionen… en integreret plan, der beskytter sektoren”, sagde Séjourné til AFP.

“Dette er et afgørende øjeblik for industrien”.

Nulemissionspolitik

Europa-Kommissionen meddelte onsdag, at den fastholder sit mål for 2035, hvor alle nye biler og varevogne solgt i EU ikke længere må udlede CO₂, og at den også overholder sit delmål for 2030.

Mandag imødekom Kommissionen presset fra europæiske bilproducenter ved at give dem tre år i stedet for ét til at overholde emissionsmålene og undgå store bøder.

Transportkommissær Apostolos Tsitsikostas præsenterede onsdag EU’s handlingsplan for at sikre, at europæiske bilproducenter elektrificerer deres flåder og kan konkurrere med mere avancerede amerikanske og kinesiske rivaler.

Han annoncerede, at den planlagte gennemgang af emissionsreglerne i 2026 vil blive rykket frem til tredje og fjerde kvartal af i år, men understregede, at målene forbliver uændrede.

“Vi holder fast i 2035-målene, hvilket betyder, at vi holder fast i 2025-, 2030- og naturligvis 2035-målene”, sagde han.

EU’s bilproducenter advarer dog om, at tilpasningsperioden for 2025-målene stadig vil være svær at overholde.