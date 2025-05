Jordan har i en officiel erklæring annonceret, at kravet om forhåndsgodkendelse for jordanere, der ønsker at rejse til Syrien via land, er blevet ophævet – medmindre sikkerhedssituationen forhindrer det.

Det er ifølge den officielle tv-station “Al-Mamlakah”, der citerer indenrigsministeriet.

Beslutningen træder i kraft med øjeblikkelig virkning og er i tråd med gældende praksis ved andre grænseovergange.

Jordan og Syrien har to primære grænseovergange: den syriske “Old Customs” overgang ved Jordans “Ramtha”, som har været ude af drift i årevis på grund af krigen i Syrien, og den syriske “Nasib” overgang overfor Jordans “Jaber”.

Beslutningen kommer i kølvandet på det nylige besøg af Jordans udenrigsminister Ayman Safadi til Syrien, hvor en aftale blev indgået om at oprette et “Højere Koordinationsråd” mellem de to lande.

Udviklingen sker i lyset af de politiske forandringer i Syrien, efter at oppositionsgrupper den 8. december 2024 overtog magten og gjorde en ende på Baath-partiets 61 år lange styre og Assad-familiens 53 år ved magten.