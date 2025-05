Tyrkiet har opfordret Tel Aviv til øjeblikkeligt at opgive sin “ekspansionistiske” tilgang og advaret om, at landets handlinger udgør en direkte trussel mod den regionale sikkerhed og stabilitet.

Det tyrkiske forsvarsministerium udtalte torsdag, at det internationale samfund må tage affære for at sætte en stopper for Israels ulovlige adfærd.

“Israels aktiviteter på Vestbredden og vedvarende angreb på nabolande skader den regionale stabilitet og fred”, lød det fra ministeriet, der opfordrede Tel Aviv til at udvise øjeblikkelig tilbageholdenhed.

Ministeriet understregede vigtigheden af at standse det, det beskrev som “provokerende angreb, der truer Syriens territoriale integritet og destabiliserer dets sikkerhed”, og opfordrede Israel til at handle ansvarligt.