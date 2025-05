Nogle europæiske stater ser Den Internationale Straffedomstol (ICC) som et redskab mod Afrika, og derfor er nogle europæiske landes nægtelse af at håndhæve ICC’s arrestordre mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu “ikke blot hykleri”, men et udtryk for “deres racisme”, sagde FN’s særlige rapportør for retten til mad onsdag.

Som svar på et spørgsmål fra Anadolu ved en fælles pressebriefing i Genève citerede Michael Fakhri bemærkninger fra ICC’s anklager Karim Khan og sagde:

“Der var et interview med anklager Khan fra ICC om … det pres, han modtog, da han udstedte disse arrestordrer, og hvad han sagde … var, at mange europæiske politiske ledere blev overraskede, fordi de sagde, at ICC var designet til at gå efter afrikanske ledere”.

Han sagde, at dette var mere end kun hykleri eller dobbeltstandarder og kaldte det direkte “racisme”.

“Når europæiske lande konsekvent siger, at de ikke vil respektere og overholde disse arrestordrer, er det en fortsættelse af deres racisme – ikke kun hykleri, men racisme”, sagde han.

Netanyahu og tidligere israelsk forsvarsminister Yoav Gallant står over for arrestordrer udstedt af domstolen i Haag sidste november for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Gaza.

Men nogle europæiske stater – herunder Frankrig, Tyskland og Italien – har indtaget en ikke-bindende holdning til domstolens autoritet.

Som svar på det samme spørgsmål sagde FN’s særlige rapportør for beskyttelse af menneskerettigheder, Ben Saul, at “denne form for selektivitet i håndhævelsen af international lov er ekstremt farlig”.

“Fordi det sender et signal til alle andre om, at de heller ikke behøver at overholde international lov. Og i lang tid har der været en meget stærk og voksende fortælling om dobbeltstandarder i international lov”, understregede han.

Han bemærkede, at disse “farlige” holdninger påvirker mere end kun Gaza eller Palæstina og advarede om mulige dominoeffekter på hele det juridiske system.

“Når først disse røde linjer bliver udvisket så voldsomt, tager det ikke lang tid, før systemet bryder sammen og falder fra hinanden”, sagde han.

Med henvisning til kontroversielle handlinger fra USA’s Trump-administration tilføjede han:

“Jeg tror, vi har set et eksempel på dette i USA, hvor et meget stærkt, gammelt og sofistikeret juridisk og politisk system er ved at disintegrere for øjnene af os på blot få uger”.

Loven kan kun gøre så meget, sagde han og understregede behovet for politisk engagement fra regeringer.

Meg Satterthwaite, FN’s særlige rapportør for dommeres og advokaters uafhængighed, satte fokus på EU’s blokeringslov i forhold til at modvirke sanktioner mod ICC.

Den såkaldte ‘Blocking Statute’ er en lov vedtaget i én jurisdiktion med det formål at hindre anvendelsen af en lov vedtaget i en anden jurisdiktion.

“EU har faktisk kapaciteten til at handle samlet for at aktivere denne beskyttelseslov, hvilket ville være et vigtigt skridt for at signalere, at vi ikke kun støtter ICC, men også vil beskytte den mod denne form for ensidige handlinger. Så det er vigtigt”.

“Jeg er helt enig med mine kolleger i, at det er på tide, at vi ærligt konfronterer dobbeltstandarderne og den racisme, der er indlejret i dem, og opfordrer de stater, der hidtil har forholdt sig tavse, til at stå frem og tydeligt erklære deres støtte og aktive deltagelse i at sikre, at international lov håndhæves”, sagde hun.