Hundredvis af ulovlige israelske bosættere trængte tirsdag ind i Al-Aqsa-moskeen i det besatte Østjerusalem på tredjedagen af den jødiske påskehøjtid, udtalte en palæstinensisk embedsmand.

Ifølge repræsentanten for den særlige islamiske fond i Jerusalem har mindst 1.220 ulovlige bosættere indtaget det spændingsfyldte område siden morgenen, ledsaget af israelsk politi. Vidner fortalte, at bosætterne trængte ind via Al-Mugharbah-porten vest for moskéen.

Mandag brød omkring 1.149 bosættere ind i området, og 494 gjorde det samme søndag i anledning af den uge-lange højtid.

Udvandringen

Pesach-højtiden markerer israelitternes udvandring fra Egypten i profeten Moses’ tid og er en af de vigtigste højtider i den jødiske kalender.

Ifølge det palæstinensiske ministerium for religiøse anliggender blev al-Aqsa moskéen stormet 21 gange alene sidste måned, hvor muslimer fejrede den hellige måned ramadan.

Tal fra Jerusalems guvernør viser, at i alt 13.064 ulovlige jødiske bosættere stormede moskéen i det første kvartal af 2025.

Siden 2003 har Israel tilladt bosættere adgang til området næsten dagligt med en undtagelse af fredage og lørdage.

Al-Aqsa-moskéen betragtes som islams tredjehelligste sted. Jøder omtaler området som “Tempelbjerget” og hævder, at der tidligere lå to jødiske templer.

Israel besatte Østjerusalem, hvor Al-Aqsa-moskéen ligger, under Seksdageskrigen i 1967 og annekterede hele byen i 1980 – en beslutning, der aldrig er blevet anerkendt af det internationale samfund.