Den Oscar-vindende komponist Hans Zimmer er blevet bedt af Saudi-Arabien om at lave en ny version af landets nationalsang, oplyser en højtstående repræsentant. Kongedømmet er i færd med at intensivere sin image-forbedring.

Zimmer, der blandt andet står bag musikken til Løvernes Konge (1994), Dune og The Dark Knight-trilogien, har accepteret de “overordnede rammer” for projektet, ifølge formanden for General Entertainment Authority, Turki Alalshikh.

“Vi diskuterede mange fremtidige projekter, som jeg håber snart vil blive til virkelighed… herunder at genskabe den saudiarabiske nationalsang med forskellige instrumenter”, skrev Alalshikh, der står bag mange af de saudiarabiske initiativer, på X.

Zimmer, der kommer fra Tyskland, drøftede også en saudisk-inspireret musical kaldet “Arabia”, en “meget stor koncert” og soundtracket til “The Battle of Yarmuk”, en kommende saudiarabisk film, tilføjede Alalshikh.

“Vi blev enige om de overordnede rammer for alle disse projekter, og jeg håber, vi snart når til en endelig aftale”, sagde han.

Den saudiarabiske nationalsang “Aash Al-Malik” (“Længe leve kongen”) blev skrevet i 1947 af den egyptiske komponist Abdul Rahman Al-Khateeb efter anmodning fra grundlæggeren Kong Abdulaziz, ifølge nationalanthems.info.

Den nuværende version er i “arabisk fanfare”-stil, som var udbredt i regionen på det tidspunkt, oplyser hjemmesiden.

Saudi-Arabien, verdens største eksportør af olie og hjemsted for islams helligste steder, forfølger en ambitiøs transformation for at diversificere sin økonomi væk fra olie.

Denne forvandling omfatter en række megaprojekter, såsom feriesteder og NEOM, en futuristisk ørkenby til en værdi af 500 milliarder dollars.

Turki Alalshikh har været involveret i adskillige kulturelle og sportslige initiativer, herunder sværvægtsboksning og koncerter med udenlandske musikere.

Det er endnu uklart, hvorfor myndighederne ønsker at genskabe nationalsangen.