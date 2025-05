Ny forskning viser, at Jordens indre kerne har ændret form i løbet af de seneste to årtier. Forskere har opdaget, at kernen ikke er en perfekt kugle, men har deformerede kanter på over 100 meter i visse områder.

Jordens kerne ligger mere end 6.400 kilometer under overfladen, og ingen forskere har endnu været i stand til at nå den.

Kernen er planetens hjerte, da den skaber et magnetfelt, som beskytter livet på Jorden mod Solens skadelige stråling. Den indre kerne roterer uafhængigt af den ydre flydende kerne og resten af planeten. Uden denne bevægelse ville Jorden miste sit magnetfelt og blive en gold planet ligesom Mars, der mistede sit magnetfelt for milliarder af år siden.

Undersøgelsen blev ledet af forskerne John Vidale, Wei Wang, Ruoyan Wang, Guanning Pang og Keith Koper og blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Geoscience.

Vidale og hans team forsøgte oprindeligt at finde ud af, hvorfor den indre kerne ser ud til at have sænket sin rotationshastighed i forhold til resten af Jorden, før den igen accelererede i 2010. Vidale, som er en jordforsker fra University of Southern California, fandt yderligere beviser, der støttede teorien om, at den indre kerne rigtigt nok begyndte at bremse omkring dette tidspunkt.

Ifølge forskernes undersøgelser ændrer Jordens indre kerne både sin rotationshastighed og sin form over tid. Ved at analysere seismiske bølger fra gentagne jordskælv fandt de ud af, at kernen i en periode roterede hurtigere end resten af planeten, men at den er bremset op i de seneste årtier.

Formændringen sker muligvis der, hvor den faste indre kerne møder den ekstremt varme, flydende ydre kerne af metal.

Forskerne analyserede jordskælvsdata fra 1991 til 2023 ved hjælp af seismiske stationer i Nordamerika og South Sandwich-øerne. De fandt forskelle i, hvordan de seismiske bølger bevægede sig mellem 2004 og 2008, hvilket tyder på, at ændringerne sker nær overfladen af den indre kerne og ikke længere inde.

Undersøgelsen bidrager til at løse en længerevarende debat: Den indre kernes ændringer skyldes både rotation og ændringer nær dens grænser. Disse ændringer kan være forårsaget af bevægelser fra den omgivende kappe eller kræfter fra den flydende ydre kerne, som ændrer den indre kernes form.