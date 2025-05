Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan har udtalt, at muslimer, som udgør omkring en fjerdedel af verdens befolkning, fortjener at være repræsenteret i de globale beslutningsprocesser.

“Tilstedeværelsen af et islamisk land med vetoret i FN’s Sikkerhedsråd er en nødvendighed, snarere end et behov”, lyder det fra Erdogan.

“Vores kamp, styret af princippet om, at ‘verden er større end fem’, har til formål at opbygge en mere inkluderende struktur, der skal erstatte det globale system, der fastholder problemerne”, sagde han og tilføjede: “Tiden er for længst inde til, at globale beslutningsmekanismer tilpasses verdens skiftende realiteter”.

“Israel vil ikke finde den fred, det søger, uden oprettelsen af en uafhængig palæstinensisk stat med territorial integritet baseret på grænserne fra 1967”, advarede Erdogan også.

“Som om deres opfordringer til annektering af Vestbredden ikke var nok, leger israelske regeringsministre med ilden med provokationer rettet mod Al Aqsa-moskéen”, tilføjede han og gentog, at den historiske moské i Jerusalem er en “rød linje” for Tyrkiet.

Europas sikkerhed er utænkelig uden Tyrkiet

Tyrkiets præsident har også udtalt, at Europas sikkerhed er utænkelig uden Tyrkiet.

Tyrkiet ser sin EU-medlemskabsproces som en “strategisk prioritet”, da landet er en “uadskillelig del af Europa”. Sådan sagde Erdogan i en tale til udenlandske ambassadører i hovedstaden Ankara mandag.

“Det bliver stadig mere umuligt for Europa at fortsætte som en global aktør uden Tyrkiet på sin retmæssige plads”, sagde han under en iftar-middag, afslutningen på dagens faste i den muslimske hellige måned Ramadan.