Rwanda-støttede M23-oprørere er blevet set i centrum af Bukavu, den næststørste by i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo (DRC), ifølge en lokal embedsmand, en sikkerhedskilde og fem øjenvidner.

En talsmand for militsen bekræftede over for Reuters: “Vi er der”.

Efter at have overtaget byen Goma i slutningen af januar havde den væbnede gruppe sat kurs mod hovedstaden i i Syd-Kivu-provinsen.

Hvis Bukavus fald bekræftes, vil det være den mest markante udvidelse af M23’s territoriale kontrol siden den seneste opstand begyndte i 2022.

M23’s talsmand, Willy Ngoma, sagde i en telefonbesked, at gruppen befinder sig i byen.

Den congolesiske hær har endnu ikke reageret på en anmodning om kommentar.

“Jeg er hjemme og kan med mine egne øjne se M23 trænge ind i vores by”, sagde en lokal embedsmand, der ønskede at være anonym af sikkerhedsmæssige årsager.