Kuwait har indført et forbud mod ​​den seneste udgave af det populære videospil "Call of Duty: Black Ops 6" , hvis plot inkluderer Saddam Hussein og 1990'ernes Golfkrig.

Der har ikke været en officiel udmelding omkring et forbud af spillet, som er blandt den Microsoft-ejede Activisions centrale udgivelser og udgives verden over på fredag.

Activision har dog udtrykt i en udmelding, at spillet “ikke har fået grønt lys til at udgive i Kuwait”. De har ikke uddybet yderligere.

Videospillet, et førstepersonsskydespil, følger CIA-agenters missioner i både USA og Mellemøsten. Videotrailere indeholder scener med brændende oliefelter, som vækker smertefulde minder for kuwaiterne.

Saddam Hussein og Iraks gamle trestjernede flag har også medvirket i reklameringskampagnerne op til lanceringen.

Spillets multiplayer-funktion, en populær del af videospilsserien, indeholder, hvad der ser ud til at være en skudekamp i ørkenen i Kuwait under navnet “Scud”, sandsynligvis opkaldt efter de missiler, som Saddams styrker anvendte under krigen.

Det er dog ikke første gang, at den populære spilfranchise er havnet i en kontrovers for skildringen af ​​steder og personer i spillet, som har mødt kritik for portrætteringen af ​​asiatiske og mellemøstlige mennesker som skurke.

Massakre i en russisk lufthavn

"Call of Duty" kom til i 2003, som et førstepersonsskydespil, der foregår under Anden Verdenskrig, og har siden udviklet sig til et multimilliard-dollar-imperium, ejet af Microsoft.

Spillets geopolitiske natur har skabt kontroverser mere end én gang. Tidligere har både Kina og Rusland forbudt udvalgte dele af franchisen.

“Call of Duty: Modern Warfare 2”, som udkom i 2009, indeholdte en kontroversiel mission ved navn “No Russian”, hvor spillerne kunne tage del i et terrorangreb i en russisk lufthavn, hvor også civile kunne dræbes.

Kritikere kaldte plottet for “meningsløst" og hånede spillernes mulighed for at springe banen over. På grund af niveauet af grafisk vold, blev denne scene censureret i internationale versioner af udgivelsen, og i den russiske udgave blev scenen ligefrem pillet ud af spillet.

Castro fik det sidste grin

Fidel Castro, den cubanske leder som blev forsøgt dræbt af amerikanerne, var med i 2010s udgivelse, “Call of Duty: Black Ops”.

Missionen, som fik navnet "Operation 40", viser amerikanske agenter, Mason, Woods og Bowman, der forsøger at myrde Castro. Mason får ram på ham, men senere kommer det frem, at de havde dræbt den forkerte.

Cuba kaldte udgivelsen for et "perverst" stykke amerikansk propaganda og mindede samtidig Washington om dets mange fejlslagne forsøg på at myrde Castro.

Kinas protest

I 2020 udkom “Call of Duty Black Ops: Cold War”, hvis trailer indeholdte rigtige optagelser fra blandet andet protesterne på Den Himmelske Freds Plads i 1989.

Den to minutter lange spiltrailer til den længeventede internationale udgivelse af Activisions storhit blev forbudt i Kina, på grund af Beijings særligt strenge kontrol over hvordan protesterne i 1989 huskes i Kina.

Muslimernes tur

I 2021 stod spilfranchisen over for endnu en kontrovers. Den seneste udgave af spillet blev mødt med stærk modstand fra muslimske lande, som rejste anklager om disrespekt over for den islamiske tro.

“Call of Duty: Vanguard's Zombies” indholdte nemlig scener, hvor sider fra hvad der ser ud til at være Koranen, islams hellige bog, lå spredt ud over gulvet.

Dette førte til en storm på sociale medier, med opfordringer til en boykot af spillet. Spilfranchisen undskyldte efterfølgende.